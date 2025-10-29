"Traitors: Игра на предатели": Двама от "Праведните" напуснаха Имението на тайните

12 играчи посрещнаха новия ден в "Traitors: Игра на предатели" във вторник по bTV. Сред тях не бе инфлуенсърката Даяна Йорданова, която през нощта бе „убита“ от хората в сенките. Мая и Бачорски се спряха на нея, смятайки за малко вероятно тя да е взела щит от мисията предния ден. Предположението им се оказа вярно, а напускането на Даяна обърка част от останалите играчи, но пък даде увереност на други, че нейното отстраняване е свързано с вота й срещу Владо Николов.

Какво се случи?

Напрежението в Имението на тайните се режеше с нож още с първите лъчи на слънцето. Владо Николов се чувства отговорен за напускането на Тино и силно разочарован от поведението на Анна-Мария, с която приключи всякаква комуникация. Волейболният национал признава, че не знае към кого да отправи подозренията си, но Мая и Бачорски бързо го „насочиха“ към Оля, Йордан Белев и Анна-Мария като следващи мишени. Граченова от своя страна влезе в остър конфликт с Ева, която смята за „предател“. В това си вярване Анна-Мария успя да убеди Venci Venc’ и Оля Малинова. Подобни подозрения има и Георги Коджабашев, който не може да разбере честата смяна на мнение, които журналистката демонстрира. Така, най-обсъжданите играчи в този ден в имението бяха Ева, Йордан Белев, Оля и Анна-Мария.

Снимка: bTV

Още: Отмъщение, трима отпаднали и неочаквана нова дама в "Ергенът: Любов в рая"

Оля Малинова и в този ден бе твърдо решена да докаже, че Владо Николов е мозъкът, който стои зад отстраняването на Даяна Йорданова. Още от сутринта водещата и стенд ъп комик започва да „играе играта“, споделяйки на всеослушание завета на инфлуенсърката. Това я вкара в конфликт с Дани Петканов и въпреки уверението й, че не го смята за предател, той бе категоричен, че действията й ще има последствия.

Умореният от „панаири“ Бачорски бе твърдо решен да си подсигури спокойствие и с хората, на които има доверие – Venci Venc’, Мая, Николов и Петканов, да стигне до финала. Тъй като Оля е единственият човек, от когото той се притеснява Бачорски, реши да говори с нея. „Предателят“ е уверен, че Оля го подозира, но не смее нищо да каже, защото тя „не кара локомотива. И че ако тръгне и ме захапе, довечера на кръглата маса си отива. Но съм сигурен, че се съмнява в мен.“ Ето защо, макар и с друг претекст и на по-късен етап от деня, Бачорски заяви на Оля, че вечерята на кръглата маса, ще гласува за нея.

Дневната мисия – стрелба с арбалет по „играчите“, за малко разсея обстановката. Но само за малко. Защото зад всеки изстрел бе скрита стратегия. Играта доведе до най-големия парадокс до този момент в “Triaitors: Игра на предатели” – според участниците щит заслужават да вземе един от двамата „предатели“ – Мая и Бачорски. В края на играта „спокойствието за още една нощ“ отиде при Мая.

Още: Капитанът на Лечителите в "Игри на волята" се жертва за племето си

Кръглата маса във вторник вечер се превърна не само в изпитание на нервите, но доведе до първия подобен прецедент в историята на световния формат към момента на заснемане на “Traitors: Игра на предатели”. След като всички участници изложиха аргументите си, гласовете се разпределиха по равно за Оля и Ева. И така три последователни вота. Това доведе до имунитет за двете „праведни“ и ново гласуване, в което никой нямаше право да посочва тях. Вотът на седящите около масата „предателите“ и част от хората в „кръгът на доверие“ се насочи много бързо към следващия набелязан в списъка – Йордан Белев.

Така фокусникът напусна играта, но преди да разкрие, че е праведен той остави своя завет с думите: „Много се надявах, влизайки в тази игра, да видя личности. Повечето от вас на тази маса са овчички.“

Снимка: bTV

След кръглата маса „предателите“ изпаднаха в неловка ситуация, тъй като Владо Николов бе много ядосан от решението на Мая да се отметне от гласуването за Оля, което сама бе предложила по-рано през деня, и да даде своя глас за Ева. Но предателите нямаха много време да мислят в тази посока и да успокояват духовете, тъй като бяха изненадани с нова тайна мисия от водещия Владо Карамазов. Те трябваше до полунощ да извършат „убийство“ лице в лице, без никой от „праведните“ да разбере. След като Мая направи няколко неуспешни опита с Оля в тихия мрак на Имението, Бачорски взе нещата в свои ръце, приближи се до своята приятелка в живота, прегърна я и я целуна по челото – нежен, почти невинен жест, който се оказа „целувката на смъртта“. Мигът, в който предателството прие човешко лице, ще остане като един от най-силните и емоционални моменти в историята на шоуто, скрит зад извинението за действията на Бачорски на кръглата маса и вотът му за Оля.

Снимка: bTV

Още: Риалити формати срещу турски сериали: Битката за вниманието на българските зрители

„В края на играта сме, на ръба. Не мога да си позволя Оля да остане нови 24 часа в къщата“, призна Бачорски, видимо разтърсен, но все пак видимо само за зрителите каза „Оля, обичам те!“.

Действията на Мая и Бачорски през деня и вечерта не останаха незабелязани от двама души – Коджабашев и Глория. Независимо един от друг, на база действия и наблюдения двамата стигнаха до извода, че Бачорски е предател. И докато Коджабашев е убеден, че до него стои Ева, а не близката му приятелка Мая, то Глория „уцели“ в десетката със своето предположение.