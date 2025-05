Юлиан Костов с пореден успех и дебют на голяма сцена (СНИМКИ)

Българският актьор Юлиан Костов, който се превърна в истинска холивудска звезда, постигна поредния си успех в професионалната си кариера. След като разкри идеята си за сценарий с Робърт де Ниро, в Instagram профила той обяви, че ще влезе в една от главните роли на пиесата "Till The Stars Come Down" - оригинална продукция на National Theatre в Лондон и написана от Бет Стийл. През лятото постановката ще бъде представена и на сцената на Theatre Royal Haymarket, а Костов е първият българин, който ще играе в продукция на National Theatre.

Повече за постановката и мнението на Костов

Действието в "Till The Stars Come Down" се развива по време на горещата лятна сватба на Марек, героя на Костов, и Силвия, в чиято роля ще влезе Шиниъд Матюс, в Източен Мидландс, Англия. Историята на постановката разказва какво се случва в една общност, в която има предимно хора от Източна Европа, които са емигрирали, за да търсят по-добър живот.

"Четях пиесата за прослушването. Има толкова много добре развити герои и се смях през цялото време, напрежението нарастваше, а после, последните две страници, ги четях, без да си поема дъх", споделя актьорът пред информационната агенция PA, съобщават от London Evening Standard.

Когато прочита последното изречени и финалните думи, Костов се разплакал, докато гледа страницата. А ето и какво си мислел: "Това е може би едно от най-хубавите произведения, които съм чел някога. Накрая е толкова сърцераздирателно, че бях просто разтърсен и съкрушен. Помислих си, че трябва да бъда част от това", допълва Юлиан Костов.