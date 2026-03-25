"Веченият ерген" Мартин изненада дамите, но една го спечели (ВИДЕО)

И тази седмица "Ергенът" продължава с неочаквани изненади и нови попълнения. Във вчерашния епизод на романтичното шоу се появи най-коментираният участник от четвърти сезон - Мартин Николов, който сам се определи за "вечния ерген". Истината е, че Елвиса е в Шри Ланка с друга роля - да помогне на участниците със съвети за комуникацията с дамите.

Мартин успя да си поговори с някои от момичетата насаме и постепенно започва да ги опознава. Най-впечатлен остана от Михаела, за която каза, че го е спечелила. "Фен съм ти", заяви Марто с усмивка на момичето.

Мартин се видя за първи път и с Кристиян, Стоян и Марин.

Голяма изненада за ергените бе влизането на актрисата Любомира, която всички познават от миналогодишното издание на "Ергенът". Товагава тя се бори за сърцето на Виктор Русинов, но въпреки че стигна до финала като победител, двамата се разделиха скоро след завръщането си в България.

Бубето, както я наричат, успя да се срещне с тримата ергени от сезон пет и си изгради индивидуално мнение за всеки. След това тя покани на отделна среща Марин, с когото имаше възможност за по-дълъг разговор, а основните им теми бяха за връзките.

Очаква се в предаването да влезе и Мартина, която също участва в четвъртия сезон на шоуто. Как ще реагират жените на новите си конкурентки, предстои да разберем в следващите епизоди.

