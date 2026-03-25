Разочароващо представяне в "Hell's Kitchen": Пореден участник се сбогува с шоуто

25 март 2026, 10:23 часа
Харизматичният кулинар Кирил Любенов от село Сливата напусна надпреварата в "Hell’s Kitchen" във вторник вечер (24 март). Той не съумя да се справи с напрежението и лидерската роля по време на вечерната резервация и се превърна в поредния участник от отбора на Червените, който се сбогува с шанса за голямата победа.

Претендентите в Кухнята на Ада започнаха деня с отборно предизвикателство, което изпита знанията и уменията им с новите пролетни специалитети на шеф Виктор Ангелов. Мъжете завоюваха убедителен успех, който им донесе специална награда – вълнуващо посещение при близките на бразилеца Денисиньо. Колебливото представяне на Червените пък осигури оранжеви престилки за амбициозните Трифонова и Кирил.

Вечерната резервация се оказа сериозно препятствие и за двете кухни. Забавяне на станция “Месо и риба” почти провали вечерята на Сините, докато липсата на комуникация и синхрон при техните съперници коства куртката на номинирания Кирил. Разочароващите резултати на Червените принудиха шеф Ангелов да направи изненадваща рокада, разменяща местата на темпераментната Маргарита и талантливия сладкар Цветомир.

Днес съревнованията продължават с гостуване в китния Радомир и следващата непредвидима вечерна резервация.

Припомняме и отпадналите звездни участници. Това са инфлуенсърките Цвета Стратиева - Флора и Нина Димитрова, позната като половинката от "Пиленцата от Монако". 

Ева Петрова Отговорен редактор
