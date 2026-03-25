Мистериозни пирамиди, подобни на тези в Гиза, са открити в Антарктида

Независимият изследовател Джей Андерсън откри в Google Earth мистериозни структури в Антарктида, които по форма и разположение отразяват известните египетски пирамиди. Това откритие веднага предизвика вълна от онлайн теории за съществуването на древна цивилизация или дори скрита извънземна база на ледения континент. За това пише изданието „Дейли Мейл“ .

Мистериозни пирамиди на Антарктида, скрити под снега и леда

Мистериозните образувания се намират в южната част на планините Елсуърт, един от най-суровите и недостъпни райони на Антарктида. Централната структура се издига на приблизително 1370 метра, с четири стръмни склона, а два по-малки пирамидални върха надничат изпод снега от двете страни.

Наблюдателите веднага забелязали, че разположението на тези три антарктически върха визуално възпроизвежда диагоналното разположение на пирамидите на Хеопс, Хефрен и Менкаур на платото Гиза. Някои интернет потребители предположили, че това е абсолютно доказателство за изместване на земната кора, което радикално е променило повърхността на нашата планета, погребвайки високоразвита древна цивилизация под лед.

Научно обяснение на мистерията

Въпреки фантазиите на конспираторите, учените призовават хората да не търсят мистика там, където действа физиката. Геолозите са на мнение, че пирамидалната форма на тези планини се е формирала в продължение на стотици милиони години от естествена ерозия.

„Това са скални образувания, създадени от движещи се ледници и ерозия, а не от извънземни с лазери“, подчертава експертът и автор на ръководство за разследване на НЛО Найджъл Уотсън.

Учените обясняват, че планините са придобили формата си на пирамиди чрез процеса на изветряне от замръзване. През по-топлите периоди водата и снегът се вливат в малки пукнатини в скалите. Когато температурата падне, водата замръзва, разширява се и действа като клин, като постепенно отчупва огромни парчета скала, образувайки по този начин гладки, стръмни стени. Експертите отбелязват, че подобни образувания са типични нунатаки - скалисти планински върхове, стърчащи над повърхността на ледник.

Междувременно учените алармират, че под ледената покривка на Антарктида се крият множество вулкани. Според тях, тази огромна сила един ден може да изригне в отговор на глобалното затопляне. Това е гигантският вулкан Еребус и поне сто други, по-малко видими вулкана, разположени в Антарктида. Повечето от тези вулкани са разположени на западния бряг. Някои от тях се издигат над повърхността на континента, но повечето вулкани са скрити на няколко километра дълбочина под антарктическия леден покрив.

