Стилиян Петров организира благотворителен мач в подкрепа на Любо Пенев и Петър Хубчев

Бившият капитан на националния отбор по футбол на България Стилиян Петров ще организира благотворителен мач в подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, двете легенди на родния футбол се борят с онкологични заболявания, а целта на двубоя е да се наберат средства за тяхното лечение.

Двубоят ще се състои в Бургас

Според информациите благотворителният мач ще се състои в Бургас, съвместно с общината и фондацията на Стилиян Петров. Бившият капитан на България ще обяви голямата новина на 31 март, вторник от 10:30 часа на специално събитие в зала „Бургас“. Очаква се в двубоя да се включат редица бивши футболисти, които да подкрепят Любо Пенев и Петър Хубчев.

Легендарни фигури застават до Стенли

„Легендарният капитан на националния ни отбор по футбол и рекордьор по брой мачове с лъвовете Стилиян Петров ще обяви голяма новина за бургаската общественост и страната. На 31 март (вторник) от 10:30 ч. в зала “Бургас” на Конгресния център ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземе и кметът на Община Бургас Димитър Николов".

"За да подкрепят инициативата, до Стилиян Петров ще застанат и други знакови фигури, тясно свързани с историята на футбола в Бургас и България. Това са: Димитър Димитров – Херо – един от най-успешните и уважавани български треньори и Стойко Сакалиев – бивш национал и любимец на бургаската публика. Макар детайлите да се пазят в тайна, присъствието на фигури от такъв ранг и подкрепата на местната власт подсказват за проект с дългосрочен отзвук – вероятно свързан с детско-юношеския футбол, благотворителност или мащабно спортно събитие“, споделиха от морския град.

