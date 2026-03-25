Лайфстайл:

Стилиян Петров организира благотворителен мач в подкрепа на Любо Пенев и Петър Хубчев

25 март 2026, 11:25 часа 444 прочитания 0 коментара
Бившият капитан на националния отбор по футбол на България Стилиян Петров ще организира благотворителен мач в подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, двете легенди на родния футбол се борят с онкологични заболявания, а целта на двубоя е да се наберат средства за тяхното лечение.

Двубоят ще се състои в Бургас 

Според информациите благотворителният мач ще се състои в Бургас, съвместно с общината и фондацията на Стилиян Петров. Бившият капитан на България ще обяви голямата новина на 31 март, вторник от 10:30 часа на специално събитие в зала „Бургас“. Очаква се в двубоя да се включат редица бивши футболисти, които да подкрепят Любо Пенев и Петър Хубчев.

Любослав Пенев ЦСКА

Легендарни фигури застават до Стенли 

„Легендарният капитан на националния ни отбор по футбол и рекордьор по брой мачове с лъвовете Стилиян Петров ще обяви голяма новина за бургаската общественост и страната. На 31 март (вторник) от 10:30 ч. в зала “Бургас” на Конгресния център ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземе и кметът на Община Бургас Димитър Николов".

"За да подкрепят инициативата, до Стилиян Петров ще застанат и други знакови фигури, тясно свързани с историята на футбола в Бургас и България. Това са: Димитър Димитров – Херо – един от най-успешните и уважавани български треньори и Стойко Сакалиев – бивш национал и любимец на бургаската публика. Макар детайлите да се пазят в тайна, присъствието на фигури от такъв ранг и подкрепата на местната власт подсказват за проект с дългосрочен отзвук – вероятно свързан с детско-юношеския футбол, благотворителност или мащабно спортно събитие“, споделиха от морския град.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Любослав Пенев Стилиян Петров Петър Хубчев Благотворителен мач
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес