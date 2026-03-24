Певицата Джеси Джей влезе в болница по спешност (ВИДЕО)

Популярната британска певица Джеси Джей бе спешно откарана в болница за ядрено-магнитен резонанс, след като удари главата си в покрива на кола по време на турнето си "No Secrets" в Ханджоу, Китай. В социалните мрежи изпълнителката сподели видео, на което се вижда как се мъчи да се намести в задната част на минивана си и секунди по-късно удря главата си. "Нямам нищо против да се мушна отзад", казва тя в клипа, а след това добавя в надписа: "Ударих си главата, трябваше да внимавам".

По време на репетицията за концерта Джеси обясни: "Да, просто не мога да движa главата си. Добре съм, просто ще трябва да взема болкоуспокояващи и да продължа напред. Просто искам да мина през шоуто." Тя допълни: "Мислех, че съм си счупила врата, но не е така. Но наистина си нараних врата и гърба. Не казвайте нищо."

Много от нейните последователи в Instagram, които наброяват над 14 милиона, изразиха подкрепата си към певицата и ѝ пожелаха бързо възстановяване.

Здравословните проблеми

Това не е първото здравословно изпитание за Джеси. През юни 2025 г. тя обяви, че е диагностицирана с рак на гърдата и е претърпяла мастектомия. След процедурата 6 седмици по-късно бе хоспитализирана заради подозираем кръвен съсирек в белите дробове.

През август същата година певицата съобщи, че ще има нужда от втора операция, но тя бе отложена за октомври.

В новогодишното си участие в "Jools Holland's Annual Hootenanny" 2025 по "BBC Two" Джеси откровено сподели: "Имам нови гърди. Гледаме на положителната страна.", цитират я от "People".

