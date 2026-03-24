Шокираща трансформация на Денис Ричардс, която се подмлади с 15 години (СНИМКИ)

Денис Ричардс продължава да бъде откровена относно скорошния си фейслифт, като споделя и снимки "преди и след". 55-годишната блондинка и нейният пластичен хирург, д-р Бен Талей от Бевърли Хилс, Калифорния, публикуваха снимки една до друга, показващи резултатите от фейслифта, на който актрисата и риалити звезда се е подложила осем месеца по-рано, в обща публикация в Instagram в събота, 21 март.

В описанието Талей споделя и повече информация за процедурите - фейслифт, повдигане на слепоочията, горна блефаропластика, лифтинг на устните в външните ъгли на устата и присаждане на мазнини, които е извършил на Ричардс. Тя от своя страна ги нарича "най-доброто нещо, което съм могла да направя за себе си" в отделна публикация в Instagram Stories.

Наред със снимките "преди и след" на Ричардс, които показват значителна разлика в областта на шията, устата и други части на лицето ѝ, Талей започва, като я нарича "една от най-милите и красиви личности" в света.

Пластичният хирург подчертава, че процедурите по подмладяване са извършени по начин, по който актрисата да съхрани характерните си черти и красота. Талей допълва, че в резултат на фейслифта и съпътстващите процедури "невероятните ѝ, красиви очи бяха възстановени, а не променени или просто освежени."

Кадрите "преди - след" показват отлично разликата - "тъжното или уморено изражение около очите и устата е неутрализирано и обърнато" и дори "бръчките между веждите са изгладени", пише Талей.

В коментари към публикацията други специалисти в областта на пластичната хирургия също похвалиха Талей, пишат от "People".

Никога не казвай никога

Публикацията "преди и след", в която е описана трансформацията след фейслифта, идва само ден след като актрисата от "Wild Things" разказа за решението си да се подложи на процедурата. Това се случва повече от 30 години след първата ѝ операция – поставяне на гръдни импланти на 19-годишна възраст.

"Исках да върна нещата там, където бяха преди", казва тя пред "Allure" за фейслифта, като споделя, че въпреки че и преди е имала пластични операции, мисълта хирург да работи върху лицето ѝ е била "ужасяваща". Това е нещо, за което Ричардс по-рано е казвала, че "никога" не би направила.

В крайна сметка се престрашава. "Мислех за това около две години, постоянно се колебаех" добавя Ричардс, „а през последните шест месеца (преди операцията) си казах: "Трябва да го направя."