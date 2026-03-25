Политически анализатор в Хърватия говори за български империализъм

Хърватският политически анализатор Жарко Пуховски коментира пред хърватската телевизия N1 изявленията на президента на Хърватия Зоран Миланович по време на посещението на президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова. Става въпрос за политическия намек от страна на Миланович към България, с който той де факто зае страната на Скопие, става ясно от публикация на хърватската медия "Индекс". Припомняме, че вчера Миланович заговори за твърде много условия и изисквания към Северна Македония, но не спомена изрично българската държава, но визираше точно нея в синхрон с македонските опорки.

Всъщност условията и изискванията към Северна Македония са заложени в преговорната рамка за ЕС, т.е. не са български.

Припомняме, че дори в последния проектодоклад на Томас Вайц се казва, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

"Вид империализъм" от България

Пуховски отчасти зае на страната на Миланович. „Гърците им наложиха промяна на името, българите настояват някои от характеристиките на езика им, или по-скоро на културните им традиции, да бъдат променени. И това е наистина вид империализъм, който е отишъл отвъд, според мен, това, което една малка, слаба държава като Северна Македония трябва да си позволи“, каза Пуховски.

Критика към Миланович след думите му за ЕС

Пуховски не е доволен от думите на Миланович, че има живот извън ЕС. Според него начинът, по който президентът Миланович говори за Европейския съюз, на който Хърватия е член, е неприемлив.

„И така, това, което трябва да се каже, г-н президент, е защо не подадете оставка? Какъв е смисълът да бъдете президент на държава в нещо, което няма смисъл?“, попита Пуховски.

„Това, което той нарича фасада или, по марксистки, надстройка, не е нещо съществено. Самият той казва, че преди няколко години не би говорил така, а сега говори, защото, предполагам, е разочарован. Но президент на държава, който получава кандидат за членство в съюз, в който членува Хърватия, според мен би трябвало да реагира по различен начин", убеден е Пуховски.