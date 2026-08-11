Актрисата Обри Плаза стана майка за първи път

Актрисата Обри Плаза посрещна първото си дете - момиченце - заедно с партньора си Кристофър Абът, съобщи TMZ, позовавайки се на източници с пряка информация.

Според изданието детето се е родило през последната седмица на юли, а 42-годишната Плаза е била забелязана публично с бебето за първи път в неделя в Ню Йорк, след представление на пиесата "Смъртта на търговския пътник", в която участва партньорът ѝ.

Новината за бременността на актрисата, известна с ролята си в сериала "Белият лотос", се появи още през април, а през следващите месеци тя не се опитваше да скрие нарастващия си корем по време на публични изяви.

Това е първото дете на двойката, която работи заедно по филма от 2020 г. "Black Bear" и оф-Бродуейската постановка "Danny and the Deep Blue Sea". Плаза беше омъжена и преди - за сценариста и режисьор Джеф Баена, с когото нямаше деца преди раздялата им и последвалата му смърт.

Източник: БГНЕС