Всичко на масата за охраната на Пеевски: Правната битка продължава

Ще се иска цялостна информация за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски - за целия период, през който е бил ограняван от Националната служба за охрана (НСО) и МВР, както и за парите, които са дадени за служителите на МВР. Това съобщи адвокат Александър Кашъмов в ефира на Нова телевизия. Припомняме, че преди дни стана ясно, че НСО е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на Пеевски само през първите 10 месеца на 2025 г. Но Пеевски попада под охрана за пръв път през 2016 година.

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Припомняме, че от пресцентъра на ДПС изпратиха веднага позиция след като станаха ясни данните за 2025 година (не цялата) - и в нея пишеше следното: "Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци". Излезе истината за 10 месеца.

Картината сега

Попитан има ли начин за достъпа до информация за държавен разход, бе да се минава през съдебно решение, адвокат Кашъмов отговори, че това може да стане, ако се измени законовата уредба. Трудният начин е през съда.

Юристът обясни, че по време на делото е станало ясно, че информацията за парите, дадени за охрана на депутата, е държавна тайна. „По време на заседанието се разбра, че дори и отделите в НСО не са с нормални имена – отдел "Счетоводство" не се казва така, а са секретни“, сподели той.

Кашъмов е изчислил, че охраната на лидера на ДПС – Ново начало е струвала на данъкоплатците около 210 минимални работни заплати за миналата година, когато минималната заплата е била 1 077 лева. "От тази сума над 182 000 лева са за възнаграждения и бонуси. За извънреден труд в НСО не се плаща отделно, тъй като той се покрива от постоянен бонус. Има и разходи за командировки", заяви той. И коментира, че не става напълно ясно колко души са били ангажирани с охраната. По думите му един сержант в НСО през миналата година вероятно е получавал около 3000 лева чисто, а един офицер - около 4000 лева.

"Заведохме дело и с младите лекари, защото се оказа, че царят дава, падарят не дава. То е за заплатите на тримата министри на здравеопазването, като се оказва, че това са лични данни, а това са нашите пари", обясни той.