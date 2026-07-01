Бисери от шефа на АПИ: По света няма пари за пътища, и у нас няма. Инхаус е спасението

"Това е, ако мога да кажа, световната тенденция. България е част от Европа и света – много години недофинансиране и поддръжка на пътната инфраструктура". Това заяви инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ, напомняйки, че масово от 20 000 километра пътна мрежа в България пътищата са строени през 70-те и 80-те години на XX век. Тодоров беше изрично попитан дали казва, че няма пари и дали е "световен феномен" историята с АМ "Хемус" и твърдяното незаконно строителство там. "За "Хемус" не мога да кажа", уточни Тодоров.

Недофинансирането е по-скоро в поддръжката, уточни Тодоров, който беше попитан и от водещите на сутрешния блок на БНТ какви са гаранциите при изграждане на пътища, за колко време. 7 години за магистрали и 12 години за пътни съоръжения – това каза председателят на АПИ, който счете, че сроковете са големи.

Още: Монопол, който влияе за смъртоносните катастрофи в България: Нечувани твърдения

Винетки, мантинели, пари

Цената на винетките не е пипана от 2019 година, можем да си купим при сегашната цена в пъти повече винетки, отколкото където и да е в Европа могат. "Ако ще сравняваме това, трябва да сравним и качеството на техните пътища с нашите, а нашето е малко африканско", контрира водещият Симеон Иванов. Тодоров обаче се защити, че трябват пари, за да може да се прави адекватна поддръжка и да има и адекватни пътища.

Още: Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

По въпроса с мантинелите, председателят на АПИ каза, че се планира всички договори да се уеднаквят, а да няма различни дейности по различните дейности. Специално за вида ограничители – бетонни или стоманени, Тодоров изказа следното мнение: Няма еднозначно решение. Той напомни, че бетонните ограничения са като стена, докато при стоманените мантинели има възможност за огъване и абсорбиране на част от силата на удара. "Относно поддържането (на мантинели), трябва да се подменят веднага (след повреда)", призна Тодоров, но се оправда, че сега процедурата за договори им връзва ръцете. Една година се чака обаче да мине преди да се реши проблемът – затова през това време "Автомагистрали" ще прави инхаус процедури, проверяват се и досега сключените стари договори. Научете за въпросната процедура обществена поръчка – ОЩЕ: Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев

Тодоров предупреди и, че за по-скъпи ограничители (мантинели) ще трябват повече пари - "а ние не можем да реагираме сега". Балансът е много труден, защото повечето от трафика е с леки автомобили, напомни той.

Александър Тодоров обеща и да няма пътни ремонти през юли и август, освен ако няма спешна нужда. А по въпроса с Кресна и светофара там, дали няма по-умно решение, отговорът беше: "Опитваме се да оптимизираме фазите на светофара, ще помолим колегите от МВР да сложат полиция. Каквото и да правим, трасето не може да ги поеме, автомобилите са много", оплака се Тодоров.

За финал: "Моето възнаграждение не е тайна, но няма да го обявя сега", каза шефът на АПИ.

Още: Николай Нанков: Договорите, по които се работи за монтиране на мантинели, са сключвани в кабинета на Иван Шишков