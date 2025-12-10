13 градуса в два града. Времето утре - 11 декември 2025 г.

Войната в Украйна:

На 11 декември 2025 г. преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София - около минус 1°. Утре преди обяд в низините, равнините и по Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източните райони с разкъсана средна облачност. Почти тихо време с максимални температури между 10° и 15°, в София - около 12°, показва прогнозата за времето на НИМХ. 13 градуса се очакват в Кърджали и Хасково.

Слаб вятър в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°.

Ниска облачност над морето

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

