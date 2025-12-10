Войната в Украйна:

Заради неплатени сметки: Спират водата в квартал на Димитровград

10 декември 2025, 16:00 часа 213 прочитания 0 коментара
Акция по прекъсване на водоподаването заради неплатени сметки започна в квартал "Изток 2" в Димитровград, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Хасково на фейсбук страницата на дружеството. Неизрядни платци са натрупали задължения от над 130 000 лева.

Шест са абонатите в списъка за прекъсване днес, като всеки от тях дължи между 3 000 и 4 500 лева. Само за минути бяха събрани близо три хиляди лева от други абонати, които също са закъснели с плащането на сметките си, посочват от "Водоснабдяване и канализация" - Хасково. 

От ВиК припомнят, че при подобна акция в Харманли бяха събрани над 25 000 лева, като водоподаването бе прекъснато към над 10 абоната. В Симеоновград при акцията са събрани над 4 000 лева стари задължения.

Кампанията на водното дружество срещу големи длъжници започна на 20 ноември в квартал "Република" в южния областен център. Там бе установен абонат с натрупани 5 300 лева задължения, както и такъв с частично незаконно присъединяване към мрежата. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
