Спорт:

22 януари в историята: Султанът подписва смъртната присъда на Левски. Първият преходен кабинет в България

22 януари 2026, 07:45 часа 330 прочитания 1 коментар

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 януари 1873 г.: Подписана е смъртната присъда на Васил Левски

На 22 януари султан Абдул Азис подписва ираде. С него той потвърждава смъртната присъда на Васил Левски. На 14 януари от София е изпратен доклад до великия везир в Цариград. Телеграмата е изпратена от генерал Али Саиб паша и включва съдебния протокол с предложението за Абдул Азис за налагането на смъртно наказание на Апостола. 

Прочетете също: 21 януари в историята: Разкрит е заговорът на Коста Паница, тримата български владици са заточени. Умира Любен Каравелов

Протоколът е подписан от българина Иванчо, сменил калпака с фес. Той пише следния текст: "Понеже всичко гореизложено е установено с положителност, то на основание изричното повеление на чл. 55, ал. 1, чл. чл. 56, 66 и ал. 2 на чл. 174, реши се: споменатият Дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване."

Роденият в Русчук и завършил право в Париж, Хаджи Иванчо Хаджипенчович печели симпатиите на самия падишах. Той е назначен в имперския Държавен съвет и Върховния съд в Цариград. Получава и първото си отличие заради активното си участие в асимилаторската политика на Османската империя за претопяване на българщината. През 1869 г. вестник "Турция" съобщава: "Хаджи Иванчо ефенди Пенчович, член от Държавния съвет, прие нишан Меджидие, трети клас".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 6 февруари (стар стил), 18 февруари (по нов стил) 1873 г. Левски е обесен в София, близо до мястото, където днес се издига неговият паметник.

Прочетете също: 19 януари в историята: Жителите на разграбения Хасково посрещат с хляб и сол освободителите

22 януари 1935 г.: Съставено е правителството на Пенчо Златев

На тази дата е съставено правителството на Пенчо Златев, което е петдесет и второто правителство на Царство България. То е назначено с Указ № 21, издаден от цар Борис III. Правителството на Пенчо Златев управлява страната до 21 април 1935 г. След това властта е поета от правителството на Андрей Тошев.

Петдесет и второто правителство на Царство България е първият от т.нар. преходни кабинети, чиято задача е цялата власт да се концентрира в ръцете на цар Борис III и обкръжението му. Засилените антимонархически тенденции в Царство България по това време, както и опасността от нов световен военен конфликт, е причината за съставянето на кабинет, в който цялата власт е концентрирана в ръцете на монарха.

Убеден, че противопоставяне между многобройните политически групи в страната ще доведе до нова национална катастрофа и въвличането на страната във военен конфликт, цар Борис III поема властта. Неговата цел е не само България да остане извън конфликта, но и да успее да лавира между интересите на Великите сили и същевременно с това да осъществи националното обединение. Кабинетът на Пенчо Златев е съставен от дейци на офицерската организация „Военен съюз“. В него влизат и граждански експерти.

Прочетете също: 20 януари в историята: Договорът след Съединението. България тръгва с Германия във Втората световна война

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Васил Левски На този ден история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес