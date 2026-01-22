22 януари в историята: Султанът подписва смъртната присъда на Левски. Първият преходен кабинет в България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 януари 1873 г.: Подписана е смъртната присъда на Васил Левски

На 22 януари султан Абдул Азис подписва ираде. С него той потвърждава смъртната присъда на Васил Левски. На 14 януари от София е изпратен доклад до великия везир в Цариград. Телеграмата е изпратена от генерал Али Саиб паша и включва съдебния протокол с предложението за Абдул Азис за налагането на смъртно наказание на Апостола.

Прочетете също: 21 януари в историята: Разкрит е заговорът на Коста Паница, тримата български владици са заточени. Умира Любен Каравелов

Протоколът е подписан от българина Иванчо, сменил калпака с фес. Той пише следния текст: "Понеже всичко гореизложено е установено с положителност, то на основание изричното повеление на чл. 55, ал. 1, чл. чл. 56, 66 и ал. 2 на чл. 174, реши се: споменатият Дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване."

Роденият в Русчук и завършил право в Париж, Хаджи Иванчо Хаджипенчович печели симпатиите на самия падишах. Той е назначен в имперския Държавен съвет и Върховния съд в Цариград. Получава и първото си отличие заради активното си участие в асимилаторската политика на Османската империя за претопяване на българщината. През 1869 г. вестник "Турция" съобщава: "Хаджи Иванчо ефенди Пенчович, член от Държавния съвет, прие нишан Меджидие, трети клас".

На 6 февруари (стар стил), 18 февруари (по нов стил) 1873 г. Левски е обесен в София, близо до мястото, където днес се издига неговият паметник.

Прочетете също: 19 януари в историята: Жителите на разграбения Хасково посрещат с хляб и сол освободителите

22 януари 1935 г.: Съставено е правителството на Пенчо Златев

На тази дата е съставено правителството на Пенчо Златев, което е петдесет и второто правителство на Царство България. То е назначено с Указ № 21, издаден от цар Борис III. Правителството на Пенчо Златев управлява страната до 21 април 1935 г. След това властта е поета от правителството на Андрей Тошев.

Петдесет и второто правителство на Царство България е първият от т.нар. преходни кабинети, чиято задача е цялата власт да се концентрира в ръцете на цар Борис III и обкръжението му. Засилените антимонархически тенденции в Царство България по това време, както и опасността от нов световен военен конфликт, е причината за съставянето на кабинет, в който цялата власт е концентрирана в ръцете на монарха.

Убеден, че противопоставяне между многобройните политически групи в страната ще доведе до нова национална катастрофа и въвличането на страната във военен конфликт, цар Борис III поема властта. Неговата цел е не само България да остане извън конфликта, но и да успее да лавира между интересите на Великите сили и същевременно с това да осъществи националното обединение. Кабинетът на Пенчо Златев е съставен от дейци на офицерската организация „Военен съюз“. В него влизат и граждански експерти.

Прочетете също: 20 януари в историята: Договорът след Съединението. България тръгва с Германия във Втората световна война