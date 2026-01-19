19 януари в историята: Жителите на разграбения Хасково посрещат с хляб и сол освободителите

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

19 януари 1878 г." Хасково е освободен от турско робство

Обявяването на Руско-турската война през 1877 година е повод за радост и за жителите на поробения град Хасково. Общо 23 доброволци от града и околностите влизат в редиците на Българското опълчение за извоюване на жадуваната свобода.

При отстъпването на османските части Одрин и Цариград, Хасково става обект на грабежи, палежи и насилие. До идването на русите поробените жители на града защитават махалите си с всички сили и средства от поробителя.

Каяджик, днешният квартал “Раковски” в Димитровград, е превзет от предния отряд на ген. Гурко през юли 1877 г. Най-нетърпеливите хасковлии заедно със свещениците излизат извън града да посрещнат освободителите. Но в този момент Сюлейман паша атакува малобройния отряд на ген. Гурко и той е принуден да се върне в Стара Загора.

След оттеглянето на руските сили десетки хасковлии намират смъртта си на бесилото - 7 бесила са издигнати в града. Десетки са заклани и заточени. След освобождаването на София, бягащите към Цариград сили от Сюлеймановата армия минават през Хасково и жителите му са подложени на невиждани зверства. Бягащите войници на Сюйлеман паша заедно с башибозушките орди разграбват и опожаряват българските села в Хасковско.

Всички османски чиновници и почти цялото мюсюлманско население напуска града на 31 декември 1877 година. Но черкезите и башибозуците остават да вилнеят в Хасково - те ограбват над 50 къщи и дюкяни, избиват зверски над 20 души. Ордата не успява да отмъкне стоката от дюкяните със себе си и затова я струпва накуп под часовниковата кула, след което я запалва. По-късно вечерта в Хасково пристигат пратеници. Те призовават измъчените българи да не бягат, защото руските войски вече наближават града.

На 7 януари по стар стил, 19 януари 1878 г. по нов стил, отрядът на генерал Гурко приближава Хасково, влизайки в него от село Клокотница. В 11 часа капитан Виламов обявява градът за превзет.

С празничен камбанен звън църквата “Св. Богородица” известява дълго чаканото освобождение. Жителите на града, заедно със свещеници с икони и хоругви, излизат извън Хасково. Там те посрещат с хляб и сол дивизията на ген. Гурко.

На следващия ден в Хасково пристигат и отрядите на ген. Скобелев – младши след успешната битка при с. Стойково, при която е разбит турският обоз, оттеглящ се към Одрин.

На 21 януари пристигат от Чирпан и частите на ген. Карцов, наброяващи 8 хиляди щика и 12 оръдия. За охраняването на Хасково остават два батальона. Останалата войска се насочва към близките села с цел преследване останалата част от разбитата османска армия.

На 24 януари 1878 г. (по нов стил) хасковлии тържествено посрещат и самия ген. Гурко след като първоначално отрядът му влиза в града. Той е настанен в една от най-хубавите възрожденски къщи в Хасково, днешния ресторант “Гуркова къща". За пръв път по време на войната именно в освободения град Хасково се срещат двамата руски генерали - баща и син Скобелеви.

