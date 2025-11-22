22 ноември: Славна победа за страна ни в Първата световна война и важен ден в историята на България и Македония

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 ноември в историята на България

22 ноември 1915 година е ден на славна победа за България в Първата световна война. На тази дата българските военни части нанасят поредица от погроми на сръбските военни сили. Датата 22 ноември 1915 година ще остане в историята на България като деня, в който българските войски бележат победа при Дяково. Град Битоля е освободен от конната дивизия. Други части на българската армия се насочват към гр. Дебър и го завземат.

Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

В периода от 22 до 24 ноември 1918 година бившият Изпълнителен комитет с председател ген. Александър Протогеров и секретар Георги Попхристов свиква в залите на Софийския университет събор на македонските братства (организации от македонски и български бежанци и преселници, имащи за цел да защитят своите сънародници, останали под управлението на Високата порта по силата на решенията на Берлинския конгрес 1878 г). По врема на събора е взето решение за неделимост на Македония и за нейното присъединяване към България. Избраният по време на събора нов изпълнителен комитет е със следният състав: председател Иван Кантарджиев, подпредседатели д-р Борис Татарчев и Димитър Михайлов, секретар Никола Стоянов, съветници Тодор Павлов и д-р Кръстьо Станишев и касиер Георги Баждаров.

Какво още се е случило на 22 ноември в историята на България?

На 22 ноември 1877 г. (по нов стил, 10 ноември по стар стил) по време на Руско-турската война започват бойните действия на Западния отряд при с. Правец и Етрополе. Руските войски се оттеглят от гр. Елена към Търново.

На 22 ноември 1946 година е формирано третото правителство на Отечествен фронт, което е с министър-председател Георги Димитров. В състава му влизат представители на БРП (10 души), БЗНС (5 души), от "Звено" и БРСДП (по 2 души) и 1 независим представител. Подпредседатели на кабинета са Трайчо Костов, Александър Оббов, Георги Попов и Кимон Георгиев.

Шест дни по-късно, на 28 ноември Георги Димитров произнася пред парламента програмната декларация позицята на правителството в решителната фаза на преговорите за изработване на мирния договор с България. В декларацията той казва, че правителството ще приеме сътрудничеството на обществени и културни сили, стоящи извън Отечествен фронт, които изразят готовност "честно и искрено да служат на нашата родина".

Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията