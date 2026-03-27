27 март: Снеговалежи в Западна България, студеният фронт настъпва (ВИДЕО)

27 март 2026, 13:17 часа 380 прочитания 0 коментара
Студеният фронт, прогнозиран от синоптиците за 27 и 28 март, вече настъпва с първите снеговалежи в районите на Перник, Кюстендил и Благоевград, става ясно от видео и снимки на "Meteo Balkans". Потребители споделят за резките аномалии на времето и първата натрупала снежна покривка на прага на април.

Причината за нетипичното пролетно време е студения фронт, идващ от югозапад, причинен от циклон. Синоптиците очакват влошаване на времето в Западна, Южна и Централна България, валежи от дъжд, а във високите западни полета (Софийско и Драгоманско) – възможен сняг. До края на деня ще има валежи и в Източна България, на места с гръмотевици.

През нощта срещу събота се очакват значителни валежи в Северозападна и Северна Централна България, дъжд и в Югозападна България и възможни усложнения в пътната обстановка.

Ивелин Стоянов Отговорен редактор
сняг прогноза за времето времето
