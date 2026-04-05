5 април в историята: Обесен е Велчо Атанасов - Джамджията

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 април 1835 г.: Обесен е Велчо Атанасов – Джамджията

На този ден през 1835 година е обесен Велчо Атанасов – Джамджията - главният организатор на т.нар. Велчова завера, останала е историята като съзаклятието срещу Османската империя. Според историческите източници революционерът е роден или в Търново, или в с. Килифарево (Великотърновско).

Едва на 20 години Велчо напуска родния си край, след което се установява в Брашов. След това се мести в Будапеща. По онова време той се занимава с търговия и успява бързо да се наложи като преуспяващ търговец.

Джамджията се завръща в родния си край през 1809 г. и продължава да се занимава с търговия. Благодарение на дейността си той успява да установи контакти с хора от чужбина. Става най-крупният търговец в областта.

Джамджията се занимава не само с търговия, но и с общественополезна дейност. Той доставя църковнославянски книги от Русия. През 1822 г. дарява средства за изграждане на частно българско училище.

Това, с което остава в историята на България, е че през 1835 г. застава начело на съзаклятието срещу Османската империя, известно като Велчовата завера. В подготвянето на бунта той успява да привлече много видни дейци от Търново и околностите. Комитетът се съвещава в Плаковския манастир. Капитан Георги Мамарчов е избран за военен ръководител. Негов помощник става Димитър Софиянлията. За участие в заверата е привлечен и игуменът на Плаковския манастир Отец Сергий. Заедно с Н. Гайтанджията и Хаджи Йордан Брадата той става член на въстаническия щаб.

Планът на Джамджията включва подготовка за въстанието, което първоначално да избухне в Търновско, а след това да обхване и останалите български земи. Велчо Джамджията е планирал да бъде провъзгласен за български княз след освобождението на родината.

На Софиянлията е поставена задачата да събере над 2000 въстаници от Търновско, Габровско и Еленско под предлог, че търси работници за поправката на Варненската крепост. При планирането на бунта са укрепени старопланинските проходи. Бунтът е трябвало да избухне през месец май. Но заради предателство в началото на април организаторите на Велчовата завера са заловени. Велчо Атанасов, Димитър Софиянлията и Хаджи Йордан Брадата са осъдени на смърт чрез обесване. Останалите участници във Велчовата завера, сред които е и Георги Мамарчов, са изпратени на заточение.

