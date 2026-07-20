5 евро на час: Паркинг в Слънчев бряг възмути туристите (СНИМКА)

Пореден ценови абсурд от родното Черноморие. Този път паркинг в Слънчев бряг възмути туристите с високите си такси за престой.

В социалните мрежи циркулира снимка от паркинг с цена 5 евро на час. Интернет потребители смятат, че по тази тарифа 24 часа престой би струвал внушителните 120 евро. На снимката се вижда, че собствениците на паркинга предлагат и "VIP" оферта - 25 евро, но тя важи само до 5:00 часа сутринта. След това таксата става 10 евро.

"Зверска спекулация"

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Ивайло Георгиев, основател на "Нощта на предприемачите", се възмути от ценообразуването.

"Слънчев бряг 2026 г. Мисля да не стъпвам повече на нашето Черноморие. Дано тази и следващата година да фалират тотално. Мръсна вода, ужасна храна, трагично отношение. Не познавам човек, който да се е върнал от "почивка" и да няма проблеми със стомаха или да не е болен. Няколко души ми заявиха най-нагло, че в Гърция били еди какви си цените и затова и в България трябвало да са така. Обаче никой не се замисля какво предлагаме насреща. Ценообразуване по български и зверска спекулация. Не е истина. Снимка: Петко Йорданов (да не си помислите, че съм се прецакал да отида) На хората, които все още ходят да почиват у нас - мога само да им кажа да бъдат здрави", коментира предприемачът.

Източник: Facebook

Адвокат Димо Борисов също споделя, че цените у нас надминават и най-скъпите европейски дестинации.

"5 евро на час за паркинг в Слънчев бряг. Преди три години посетих един от най-старите и луксозни курорти в Италия, Амалфи. Курорт посещаван от десетилетия от кралски особи, богаташи, световни филмови звезди. Моето посещение бе през зимата, най-мъртвия сезон. В центърът на градчето, непосредствено до плажа е разположен най-големия паркинг. Имаше три цени на паркинга, в зависимост от сезона . През зимата -1 евро на час, пролетта и есента -по 2 евро и лятото-3 евро. А в Слънчев бряг- 5 евро", коментира Борисов.

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"Проблемът на нашето море е, че няма нищо нормално. В нормалният свят хотелиерството и ресторантьорството е дребен предимно семеен бизнес, с който се прехранват собствениците. У нас - половината хотели са на мутри, половината на крадливи политици. Какво качество и добро обслужване можеш да очакваш? Съвсем различно е ако бизнеса си го градил в продължение на десетилетия с усилията и труда на няколко поколения. А не с паднали ти от небето мръсни пари. Докато хотелите и ресторантите по морето не попаднат в ръцете на хора, които разбират от бизнеса, усилено се трудят и с това се прехранват , ще бъде така. Но за да се стигне до там, трябва да се премине през масови фалити. Мисля,че и това ще стане. Въпрос на време", категоричен е още той.