8 април в историята: Неуспешен опит за военен преврат срещу Тодор Живков

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

8 април 1965 г.: Извършен е неуспешен опит за военен преврат срещу Тодор Живков

На този ден през 1965 г. е извършен неуспешен опит за военен преврат срещу Тодор Живков. Тогава ген. Цвятко Анев е арестуван, а Иван Тодоров-Горуня се самоубива в дома си. Двамата са начело на неуспешния опит за преврат.

Четири дни по-късно са арестувани и другите участници в групата. На девет от тях са издадени присъди за лишаване от свобода от 8 до 15 г. Останалите 192 души, участвали в опита за преврат, получават партийни и административни наказания.

Групата на Иван Тодоров, Цоло Кръстев и Цветко Анев е създадена през октомври 1964 г. в София. Иван Тодоров-Горуня е бивш политкомисар на партизанския отряд “Гаврил Генов" и член на ЦК на БКП. Цоло Кръстев е бивш командир на същия отряд и началник отдел в МВнР. Ген. Цвятко Анев е комендант на Софийския гарнизон.

Според тримата лидери на групата, партийното ръководство извършва ревизия на марксизма-ленинизма и защитава интересите на опортюнизма. Групата е на мнение, че партията отстъпва пред американския империализъм. Според нея партийното ръководство приема политиката на Китайската комунистическа партия. Според плановете на групата тя трябва да извърши преврат по време на пленум на ЦК. Предвижда се участие и на части от армията. Но опитът за преврат е потушен.

8 април 1941 г.: Дейци на ВМРО планират обявяването на самостоятелна Македония

На този ден през 1941 г. в Галички хан, Скопие, дейци на ВМРО планират постигането на самостоятелността на Македония. Плановете им включват това да се осъществи с помощта на немски протекции. На 9 април, същата година, в Скопие пристигат от София Стефан Стефанов и Васил Хаджикимов. Тогава е взето решение за присъединяване на Македония към България. Няколко дни по-късно е създаден “Български централен акционен комитет на Македония" с активното участие на дейци на ВМРО.

