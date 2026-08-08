МОСВ: Има достатъчно вода в язовирите

Риск за питейно-битовите нужди на населението, което ползва вода от комплексните и значими язовири, няма. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Към настоящия момент водният обем е достатъчен за обезпечаване на водоползването през 2026 година. Той е над 17% по-голям спрямо водния обем към края на юли 2025 г. А процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият за последните 8 години.

Нивата на реките в България ще продължат да се понижават и през следващите 7 до 10 дни, като броят на пунктовете с количества под допустимия минимум ще се увеличава. Към момента най-засегнати са реките в средната и долната част от Дунавския басейн и в Черноморския басейн. Засегнати са и някои от десните притоци на р. Струма в средното течение на реката и р. Тунджа в горното течение, посочват от екологичното министерство.

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България няма да остане без вода

"Не може да очаква България да остане без вода. Исторически има голямо колебание на валежите и на речния отток, така че ние не се учудваме от такива колебания на водите", коментира проф. Емил Бурназки от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

Източник: БГНЕС

По отношение на подземните води в страната, най-лошо е състоянието на количествата в Североизточна Добруджа. Там населението е силно зависимо както за питейни и битови нужди, така и за земеделски нужди.

Повишено внимание се изисква и в района на Софийската котловина. "Свищовско-Беленската низина – там има плитки крайдунавски води, те са чувствителни към продължително ниско ниво на Дунава", допълни Бурназки.

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Според него тези данни показват, че водоползването по тези места трябва да се ограничи или да се разпредели разумно, така че продължителните периоди на засушаване да не засегнат питейно-битовите нуждите на населението, предаде БНР.

"Трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди, като се изграждат повече язовири и водоеми", подчерта проф. Бурназки.