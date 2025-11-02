"Всеки нарушител ще бъде наказан": Пътна полиция с безкомпромисна акция "Зима"

От 1 ноември в цялата страна стартира традиционната акция "Зима", която ще продължи до края на месеца с цел да се повиши безопасността на движението по пътищата през усложнените есенно-зимни условия.

"Контролът ще е по всички линии. По всяко време, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание", заяви комисар Мария Ботева, заместник-директор на отдел "Пътна полиция" към ГДНП, по NOVA.

Три етапа на проверки:

Акцията е разделена на три основни етапа, всеки с различен фокус:

От 1 до 10 ноември: Вниманието е насочено към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга, като се следи за изправността на светлините и наличието на светлоотразителни елементи.

От 11 до 20 ноември: Акцентът е поставен върху пешеходците и толерантността на пътя. "Нерядко сме свидетели на това как пешеходците застрашават живота на останалите участници в движението", посочи комисар Ботева.

От 21 до 30 ноември: През този период ще се извършва масов контрол върху техническата изправност на моторните превозни средства – гуми, светлинни системи и чистачки.

Задължителни зимни гуми и глоби:

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Комисар Ботева обясни: "Гумите трябва да са неизносени, неизтъркани, с минимална дълбочина на протектора не по-малко от четири милиметра". След 15 ноември нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 50 лева.

Иво Кацаров, главен секретар на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", допълни: "Личното ни нехайство и безотговорност са причината да изпадаме в лоши ситуации през зимата". Той призова шофьорите да подготвят автомобилите си предварително, да не тръгват на път при влошени метеорологични условия, да спазват дистанция и да шофират с намалена скорост.

Превенция и безплатни прегледи:

Въпреки строгия контрол, основната цел на акцията остава превенцията. В тази връзка, от 3 до 7 ноември шофьорите ще имат възможност да проверят безплатно техническото състояние на автомобилите си в сервизите на Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Пътна полиция призовава всички участници в движението да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя, особено в условията на намалена видимост и хлъзгава настилка, характерни за зимния сезон.

