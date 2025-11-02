Войната в Украйна:

"Всеки нарушител ще бъде наказан": Пътна полиция с безкомпромисна акция "Зима"

02 ноември 2025, 10:07 часа 349 прочитания 0 коментара
"Всеки нарушител ще бъде наказан": Пътна полиция с безкомпромисна акция "Зима"

От 1 ноември в цялата страна стартира традиционната акция "Зима", която ще продължи до края на месеца с цел да се повиши безопасността на движението по пътищата през усложнените есенно-зимни условия.

"Контролът ще е по всички линии. По всяко време, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание", заяви комисар Мария Ботева, заместник-директор на отдел "Пътна полиция" към ГДНП, по NOVA. 

Три етапа на проверки:

Акцията е разделена на три основни етапа, всеки с различен фокус:

От 1 до 10 ноември: Вниманието е насочено към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга, като се следи за изправността на светлините и наличието на светлоотразителни елементи.

От 11 до 20 ноември: Акцентът е поставен върху пешеходците и толерантността на пътя. "Нерядко сме свидетели на това как пешеходците застрашават живота на останалите участници в движението", посочи комисар Ботева.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От 21 до 30 ноември: През този период ще се извършва масов контрол върху техническата изправност на моторните превозни средства – гуми, светлинни системи и чистачки.

Задължителни зимни гуми и глоби:

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Комисар Ботева обясни: "Гумите трябва да са неизносени, неизтъркани, с минимална дълбочина на протектора не по-малко от четири милиметра". След 15 ноември нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 50 лева.

Иво Кацаров, главен секретар на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", допълни: "Личното ни нехайство и безотговорност са причината да изпадаме в лоши ситуации през зимата". Той призова шофьорите да подготвят автомобилите си предварително, да не тръгват на път при влошени метеорологични условия, да спазват дистанция и да шофират с намалена скорост.

Превенция и безплатни прегледи:

Въпреки строгия контрол, основната цел на акцията остава превенцията. В тази връзка, от 3 до 7 ноември шофьорите ще имат възможност да проверят безплатно техническото състояние на автомобилите си в сервизите на Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Пътна полиция призовава всички участници в движението да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя, особено в условията на намалена видимост и хлъзгава настилка, характерни за зимния сезон.

ОЩЕ: Започва акция "Зима": Какво трябва да знаят шофьорите 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
зимни гуми Акция Зима Мария Ботева
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес