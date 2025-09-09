Войната в Украйна:

АПИ се похвали с 5 км ремонт между Владая и "Даскалово" (СНИМКА)

09 септември 2025, 17:41 часа 374 прочитания 0 коментара
АПИ се похвали с 5 км ремонт между Владая и "Даскалово" (СНИМКА)

Завършва превантивният ремонт на близо 5 км от път I-1 София - Перник между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“. Строително-монтажните работи са напълно изпълнени, като в момента се извършват довършителни дейности - полагане на маркировка и монтиране на ограничителните системи. Предстои монтирането на нови пътни знаци, съобщиха от АПИ. 

Дейностите по трасето стартираха на 18 август т. г. и се изпълняваха при пълна мобилизация от пътноподдръжащото дружество, за да завършат колкото се може в по-кратък срок и да не се затруднява пътуването на гражданите. Дейностите се извършваха в два участъка - от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево и в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел „Даскалово“. В този участък платното е с три ленти за движение и е с обща ширина 10,5 метра. Строително-монтажните дейности във втория участък се извършваха само през нощта, за да не се затруднява пътуването. Ремонтът на отсечката включва фрезоване на старата настилка, полагана на геомрежа и нова асфалтова настилка, подмяна на бетонови бордюри, ремонт на банкети и отводнителни съоръжения.

При ремонта е направено преасфалтиране на участъка при свлачището на 286-и км в три лентовото платно, непосредствено преди бензиностанция „Петрол“. Компрометираният участък е с дължина около 60 метра и поради малката дължина и хомогенност на трасето е ремонтирана асфалтовата настилка. За трайното укрепване на свлачището се процедира обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи с цел дългосрочното решаване на дестабилизационния процес.

От утре - 10 септември, в трилентовия участък между пътен възел „Даскалово“ и светофара при кръстовището за село Драгичево ще има осигурено реверсивно движение, като в сутрешните часове ще има две ленти в посока София. ОЩЕ: Ремонт променя движението на четири трамвая в центъра на София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ремонти Владая АПИ пътен възел Даскалово информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес