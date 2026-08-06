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Заради затворената АМ“Тракия“: Зверско задръстване на Момин проход, шофьори ругаят полицията и звънят на 112

06 август 2026, 17:16 часа 1844 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради затворената АМ“Тракия“: Зверско задръстване на Момин проход, шофьори ругаят полицията и звънят на 112

Огромно задръстване има по стария път за София през Костенец и Момин проход, съобщи читател на Actualno.com. Причината - затворената и в двете посоки АМ “Тракия“ заради пожар. Колоната едва мърда, защото на тесния път има стотици тирове. Изнервени шофьори се карат с полицаите, които се опитват да регулират движението. Органите на реда не казват кой е наредил тировете да се пуснат през Момин проход, вместо да бъдат спирани на Ихтиман. Още: Пожарът на АМ “Тракия“ се разгаря, затвориха я в двете посоки

Отчаяни водачи са звъняли и на тел. 112, откъдето са им отговорили, че не те регулират движението, пише “24 часа“, като също се позовава на свой читател, попаднал в задръстването.

Припомняме, че по обед на АМ “Тракия“ при разклона за Велинград избухна пожар. Огънят, тръгнал от сухи треви, се разрасна и обхвана и лозови масиви. На 69 километър на АМ "Тракия", временно се затваря отбивката за Септември при пътен възел Церово. Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Екипи на пожарната и доброволци от околните селища часове наред се опитват да потушат пожара. Още: Пожар затруднява движението по АМ “Тракия“

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трафик Задръстване АМ Тракия тирове
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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