18 тона храна за кучетата в столичните приюти дари Kaufland за година и половина

Kaufland продължава за втора поредна година да дарява по един тон храна месечно на кучетата от столичните приюти. За година и половина от началото на кампанията веригата е дарила общо 18 тона храна. Подкрепата подпомага ежедневната грижа за над 1300 кучета, настанени в четирите общински обекта на ОП „Екоравновесие“ – в с. Богров, кв. „Сеславци“, кв. „Слатина“ и ветеринарната клиника „Връбница“.

Дарената храна от собствената марка на веригата K-Carinura е с високо съдържание на месо, без изкуствени оцветители, ароматизатори, соя и добавена захар. Произведена е съгласно стандартите на Европейската федерация за производители на храни за домашни любимци (FEDIAF) и е разработена с участието на ветеринарни лекари. Тя се предлага както за кучета, така и за котки.

За животните в приютите храната е ежедневна необходимост, но не по-малко важни са медицинските грижи, движението и общуването с хора. Всяка седмица в приютите се организират разходки с доброволци, които подпомагат социализацията на кучетата и увеличават шансовете им за осиновяване. През миналата седмица към даряването се присъединиха и служители на Kaufland, които посетиха общинския приют на ОП „Екоравновесие“ в с. Сеславци и разходиха част от четириногите приятели.

Тази седмица клиентите на веригата могат да открият всички храни за животни K-Classic с 20% намаление с Kaufland Card XTRA.