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Пожарът на АМ “Тракия“ се разгаря, затвориха я в двете посоки

06 август 2026, 15:45 часа 1705 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожарът на АМ “Тракия“ се разгаря, затвориха я в двете посоки

Временно затвориха АМ “Тракия“ и в двете посоки заради пожар на сухи треви край пътя, който обхвана и лозови масиви. На 69 километър на АМ "Тракия", временно се затваря отбивката за Септември при пътен възел Церово, съобщиха от полицията Пазарджик, цитирани от БНР. Оттам допълниха, че мярката е с цел по-ефективна работа на екипите на пожарната и недопускане на разрастване на пожара. Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Припомняме, че пламъците избухнаха около обяд и бързо се разпространиха заради силния вятър На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджик и Септември. Още: Пожар затруднява движението по АМ “Тракия“

Към мястото са изпратени екипи от доброволните формирования в Белово, Брацигово, Панагюрище, Стрелча. Очакват се и няколко екипа доброволци от Пловдив. Засега няма опасност пожарът на 69-тия км на АМ "Тракия" да стигне до село Церово, в чието землище гори. Огънят се намира от другата страна на магистралата, която действа като естествена преграда, посочват от община Лесичово и уточняват, че за момента няма пряка опасност за населеното място. Още: Спукана гума: ТИР се обърна на АМ "Тракия"

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Пожарникари АМ Тракия сухи треви пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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