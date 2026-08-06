България подписа важен документ с НАТО: Ето на кого даваме да пази небето ни

Военновъздушните сили на Република България, Румъния и Кралство Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на НАТО, информира българското министерство на отбраната. Споразумението е подписано на основание Споразумение българското и румънското правителство от 2021 г. и създава възможност за включване в презгранични операции по Air Policing от дежурни изтребители на трета държава.

На кого даваме да пази небето ни?

В конкретния случай това е Кралство Испания.

В рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) декларираните сили на Кралство Испания ще могат да изпълняват задачи по въздушно патрулиране във въздушното пространство на Румъния, където са разположени към момента, и в българското въздушно пространство при необходимост. ОЩЕ: Турски самолети F-16 ще охраняват въздушното пространство на Естония

Air Policing с други държави от НАТО

Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса, за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от Източния фланг. То допринася за задълбочаване на сътрудничеството в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана между съюзниците и за повишаване на способностите за колективна отбрана. ОЩЕ: Ескалацията Русия-НАТО: България и Румъния тренираха прехващане на "самолет нарушител"