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Оранжев код за горещини. Времето утре - 7 август 2026 г. (КАРТА)

06 август 2026, 15:54 часа 1302 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Оранжев код за горещини. Времето утре - 7 август 2026 г. (КАРТА)

На 7 август 2026 г. ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 38°, в София – около 32°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Оранжев код

Оранжев код за високи температури е обявен за няколко области в страната. Максималните 38° се очаква да бъдат измерени в градовете Видин, Монтана, Ямбол и Русе. 37° ще мъчат жителите на Плевен и Кюстендил. 36° се очакват в градовете Стара Загора,  Хасково, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив. За София прогнозата е за 34°.

Прохладно в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Карта: НИМХ

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Оранжев код прогноза за времето времето
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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