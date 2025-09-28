Войната в Украйна:

Без обществен транспорт: Над 200 малки населени места в България

28 септември 2025, 10:52 часа 460 прочитания 0 коментара
Без обществен транспорт: Над 200 малки населени места в България

Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса: "Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса и практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Посоката е да работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите".

Още: Държавата създава усещането, че не е безопасно: Возиш се в автобус и умираш, разхождаш се на алея и те помитат

Каква е причината?

Според Дамян Войновски, бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация", е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган:

Още: В борбата с незаконните гонки: Купуват нови камери за скорост

"Основно контрола на нерегламентираните превози се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места, които "Автомобилна администрация" самостоятелно не може да контролира. Необходимо е да иска съдействие на полицията, на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва да има изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Билет за екзекуция: когато булевардът стане терминал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
автобуси автобус обществен транспорт
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес