Кабинетът "Радев":

Нов лаптоп и слушалки могат да спечелят клиентите на Kaufland при плащане с Visa

14 септември 2026, 14:50 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
Нов лаптоп и слушалки могат да спечелят клиентите на Kaufland при плащане с Visa

Кампанията е валидна до 11 октомври във всички магазини на веригата

Сезонът на подготовката за училище идва с шанс за големи награди от Kaufland България и Visa. До 11 октомври всяко плащане с дебитна или кредитна карта Visa в магазините на веригата носи автоматично участие в томбола за един от 10 лаптопа MacBook Neo или един от 10 броя слушалки Apple AirPods. В кампанията се включва всяка покупка в Kaufland, заплатена с Visa - картово или мобилно плащане, независимо от избраните продукти.

Участието в играта е максимално улеснено. Всички пълнолетни клиенти, които пазаруват в магазините на ритейлъра и заплатят покупката си с Visa в периода на промоцията, участват автоматично в томболата. Всяка трансакция носи едно участие, а броят на плащанията е неограничен, което означава, че повече покупки дават и повече шансове за печалба.

Кампанията идва в един от най-активните периоди за семействата, когато подготовката за училище е в разгара си. Точно сега в магазините на Kaufland в цялата страна се предлага богато разнообразие от Back to School предложения на едно място – от тетрадки, моливи, материали за рисуване и калкулатори до несесери, ученически раници с включени пособия и продукти за междинна закуска през учебния ден. Големите намаления дават възможност на родителите да подготвят ученическата раница с всичко необходимо, без това да натежи на семейния бюджет.

Сред акцентите в училищния асортимент са продуктите от собствената марка Talentus®. Част от тях носят международния сертификат FSC, който удостоверява, че използваните материали от дървесина и хартия произхождат от отговорно управлявани гори. В селекцията влизат тетрадки, папки, блокове за рисуване, цветни моливи и други хартиени принадлежности, необходими за началото на учебната година.

Печелившите от кампанията Back to School with Visa ще бъдат изтеглени до 23 октомври 2026 г. и ще бъдат потърсени чрез банките, издали техните карти Visa. Повече информация за кампанията може да прочетете тук.

Кауфланд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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