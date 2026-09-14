Може да знаем как пие кафето си, без никога да сме се срещали (ВИДЕА)

Къде минава границата между това да следваме някого в социалните мрежи и да имаме чувството, че го познаваме?

Знаем какво кафе си поръчва. Как се казва домашният му любимец. Коя песен може да слуша отново и отново, какво го разсмива и кое със сигурност би го извадило от равновесие. Знаем къде обича да пътува, как прекарва един мързелив следобед и вероятно помним някоя негова реплика отпреди години.

Има само една подробност: никога не сме се срещали.

Социалните мрежи превърнаха този особен тип близост в част от ежедневието ни. Понякога прекарваме години в компанията на едни и същи хора през екрана – виждаме ги сутрин без грим, пътуваме с тях, макар и виртуално, присъстваме на хубавите им моменти, чуваме историите им от детството и ставаме свидетели дори на дните, в които нищо не върви по план.

Това, разбира се, не превръща автоматично последователя в приятел. Но може да създаде съвсем реално усещане за близост.

В психологията съществува термин за подобни отношения – парасоциални връзки. Те описват емоционалната близост, която аудиторията може да изгради с медийна личност, въпреки че отношенията не са взаимни по начина, по който е едно приятелство.

Точно върху тази особена близост стъпва новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“, която насочва вниманието към връзката между създателите на съдържание и хората, които ги следват. Посланието ѝ събира идеята в едно изречение: „Инфлуенсър по професия, приятел по default.“

А за да покаже как изглежда тази близост на практика, Училището създава The Friend Test Challenge – социален експеримент, който поставя една срещу друга две напълно различни връзки: приятелството извън социалните мрежи и усещането за такова, натрупано с годините гледане на съдържание.

Но колко добре всъщност познаваме човека от другата страна на екрана?

В центъра на експеримента са двама разпознаваеми български създатели на съдържание – Емил Конрад и Джули Марули, които са близки приятели и извън социалните мрежи.

Правилата са прости: от едната страна е най-добрият приятел – човекът, който познава инфлуенсъра в реалния живот. От другата са негови последователи, които от години гледат съдържанието му. Следват въпроси за човека зад профила, кратко време за отговор и дъски, които се обръщат едновременно.

Кой ще знае повече?

В едното видео Джули се изправя срещу последователите на Емо, а в другото двамата си разменят ролите. И именно дребните детайли правят експеримента интересен. Има моменти, в които човекът, който е част от реалния живот на инфлуенсъра, има очевидното предимство. Но има и въпроси, при които хората от другата страна на екрана знаят отговора с изненадваща точност.

Не защото експериментът трябва да „докаже“, че феновете могат да заменят приятелите. Напротив. Идеята му е да покаже колко много информация за един човек може да се натрупа в съзнанието на аудиторията – малко по малко, стори след стори, видео след видео, година след година.

Така The Friend Test Challenge прави видимо нещо, което обикновено остава скрито зад броя гледания и последователи – усещането за близост, което постепенно може да се изгради между създателя на съдържание и хората, които го следват.

А колко и какво сме разказали за себе си онлайн, без дори да се замислим?

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ отправя същия въпрос и към останалите създатели на съдържание с The Friend Test Challenge в Instagram.

Чрез специалния Add Yours sticker, който се намира в Highlights в Instagram профила на А1, всеки инфлуенсър може да зададе въпроси за себе си и да провери какво е запомнила аудиторията му. Любима храна? Най-странният навик? Място, на което винаги би се върнал? Нещо, което никога не би направил?

На пръв поглед това е просто забавен тест. Но отговорите могат да покажат нещо по-голямо: зад броя гледания, реакции и последователи стоят хора, които следят, запомнят и понякога усещат човека от екрана като много по-близък, отколкото той предполага.

Именно затова кампанията кани самите инфлуенсъри да направят теста със своята аудитория, вместо просто да им разказва за проблема.

Когато някой ни усеща близки, думите ни тежат различно

Тук идва и по-сериозната част.

Да споделяме живота си онлайн не е нещо лошо. Нито близостта между създател и аудитория трябва автоматично да се разглежда като проблем. Тъкмо тя е една от причините социалните мрежи да създават истински общности и усещане за принадлежност.

Но когато хората се доверяват на даден създател, разпознават себе си в историите му или приемат препоръките му сериозно, начинът, по който той използва това доверие, има значение.

Върху тази идея е изградено и „Училище за отговорни инфлуенсъри“ – първата по рода си образователна платформа у нас, създадена от А1 в партньорство с Центъра за безопасен интернет, Българската асоциация на създателите на съдържание и Нов български университет. Обучителната програма включва шест видео модула, разработени от експерти в областта на психологията, комуникациите, медийната грамотност и дигиталната безопасност, с теми от онлайн тормоза и дигиталното благополучие до влиянието на медиите върху подрастващите. След като я преминат успешно, създателите на съдържание получат диплома за „отговорен инфлуенсър“.

Защото зад броя последователи стоят хора, които не просто гледат, а се доверяват. И колкото по-лична става тази връзка, толкова по-голяма тежест имат думите – а с нея идва и отговорността.

Повече за „Училище за отговорни инфлуенсъри“ можете да научите на safefluencers.bg.