Blue Warrior Whisky с първа реклама в национален ефир

Новото уиски е бленд, отлежал 3 години в дъбови бъчви

Българският пазар посреща Blue Warrior Whisky – бленд, създаден по автентична рецепта №7. Уискито е резултат от селектирани зърнени дестилати, отлежали 3 години в дъбови бъчви.

Философията на Blue Warrior е въплъщение на идеята за „воина на занаята“ – човек, който не се бори на бойното поле, а в ателието, където с прецизност и търпение създава истински шедьоври. Символът на меча и числото „седем“ напомнят, че качеството изисква време, внимание и усърдие и утвърждават посланието на марката: „Blue Warrior – знак за качество“. Рекламата на марката вече се върти в ефира на големите телевизии. Креативната идея е дело на Avas, продукцията – на Разказ студио.

През последните години българският пазар на уиски бележи динамично развитие и устойчив растеж. Профилът на уиски любителя в България също се променя: основните потребители са на възраст 30–50 години от големите градове, които търсят не просто напитка, а преживяване. Те се интересуват в много голяма степен от начина на производство, рецепта и философия зад марката. Уиски все по-често се свързва с личен стил и социален статус, което обяснява и нарастващия интерес към продукти със силна идентичност и емоционално послание.