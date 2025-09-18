Вратарски гаф закопа Фенербахче, президентът на клуба избухна срещу съдиите (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче стъпи накриво в отложен двубой от първия кръг на Суперлигата на Турция. "Жълтите канарчета" завършиха 2:2 срещу Аланяспор на стадион "Шюкрю Сараджоолу". Истанбулският гранд изоставаше в резултата до 72-рата минута, когато Нелсон Семедо изравни. Малко по-късно Юсуф Ен Несири осъществи пълния обрат. В добавеното време обаче гаф на стража Ирфан Джан Ерибаят коства успеха на "фенерите". След мача президентът на клуба Али Коч избухна срещу съдиите.

Фенербахче не победи Аланя

Възпитаниците на новия старши треньор Доменико Тедеско влязоха добре в мача. Гол на Талиска бе отменен заради засада в 13-ата минута. Последваха няколко пропуска и добри намеси на стража Ташкъран. Тъкмо когато Фенербахче затягаше обръча, гостите организираха скорострелна контраатака, която Ибрахим Кая завърши за 0:1.

Пълен обрат

"Жълтите канарчета" опитаха да отговорят. Воле на Юксек мина на сантиметри от целта. Изстрел на Ен Несири бе париран от противниковия вратар, а Браун пропусна с глава от изгодна позиция. В края на полувремето и гостите пропиляха два добри шанса. През втората част пропуските продължиха да валят. Ен Несири уцели греда. Талиска пропусна от дузпа, отсъдена с помощта на ВАР за игра с ръка. Ирфан Джан Кахвечи се присъедини към неуспелите да се разпишат, преди в 72-рата минтуа Семедо все пак да изравни с хубав удар.

ОЩЕ: Фенербахче трепери в първото дерби на наследника на Моуриньо! Спорно съдийство и гаф на Онана белязаха мача (ВИДЕО)

Не след дълго Ен Несири се реваншира за пропуските с попадение, възползвайки се от асистенция на Тосун. В третата минута от добавеното време обаче "Шюкрю Сараджоолу" замлъкна. Юсуф Йоздемир засече центриране с глава. Топката отиваше право в Ерибаят, който обаче позволи тя да мине между ръцете му. В заключителните секунди претенции за дузпа на Фенербахче не бяха уважени, което ядоса и президентът Али Коч.

Fenerbahçe’nin 90+6’da bir pozisyonda verilmeyen 2 penaltısının en net görüntüleri pic.twitter.com/NeKjyGKgU8 — Plus Global (@Plusglobal_tr) September 17, 2025

"В неделя има избори в клуба. Това е операция, проведена преди изборите. Никой да не ми разказва истории за дигитални назначения или каквото и да било. Всички във федерацията знаят много добре, че няма такова нещо. Съзнателно и доброволно да назначиш някой толкова безсрамен, че да участва в тренировъчен семинар под псевдонима Галатасарай, някой, който би трябвало да е последният съдия, назначен тук, е операция срещу нашите избори", заяви той по адрес на главния съдия.

"Много рядко се случва две дузпи да бъдат отсъдени едновременно на едно и също място. Тук се случи точно такава ситуация. Независимо от кого попитате, всички казват: „Или има две дузпи, или една от двете ситуации определено е дузпа", допълни Али Коч за ситуацията в края на мача и за пореден път даде заявка за шампионска титла.

ОЩЕ: Фенербахче мачка след уволнението на Моуриньо, бивш ас на ЦСКА нямаше късмет срещу Галатасарай