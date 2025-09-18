ДСБ започва проверка дали държавата фаворизира дадени общини (ВИДЕО)

"Започваме мащабна проверка на националната програма за финансиране на общински проекти. Събрали сме десетки сигнали от кметове, които ни сигнализират за това, че всички документи са изрядни, но те не получават такива за сметка на други общини, които са фаворизирани", каза заместник-председателят на на ДСБ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Йордан Иванов пред медиите в 51-ото Народно събрание.

Фирмите отказват да работят

Йордан Иванов обърна внимани, че има и десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони по публична инфраструктура и алармира, че фирмите отказват да работят - вдигат техниката и тя ще остане разкопана в българските региони.

"Ние сме питали неколкратно политическия кабинет на регионалния министър на какъв принцип извършват тези плащания, как решават на кого да платят, когато имат постъпили заявления. От друга страна на сайта на МРРБ има много оскъдна информация за напредък. Тази програма се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове", добави още Йорданов.

Той заяви, че ДСБ са изискали от министъра солидна информация, за да докажат, че чрез тази програма се фаворизират дадени общини.

"Ако министърът реши да крие тази информация, ще бъдем принудени да направим изслушване в пленарна зала", заяви още Иванов.