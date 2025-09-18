Иран екзекутира опозиционер, който писал до Зеленски с предложение да се сражава за Украйна

Иран обяви в сряда, 17 септември, че е екзекутирал мъж, който е шпионирал за Израел. Това обаче се оспорва от активисти, които твърдят, че преди да бъде подложен на смъртно наказание, той е бил подложен на изтезания, за да даде фалшиви признания. Всъщност мъжът е написал писмо до украинския президент Володимир Зеленски, в което е предложил да се сражава за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия - един от най-важните съюзници на Иран.

Активисти предупреждават, че Ислямската република може да екзекутира още затворници, осъдени на смърт, след 12-дневната война с Израел през юни и в опит да потуши недоволството. Новите вълнения в страната са факт заради западащата икономика и правата на жените, особено след като тази седмица се навършиха три години от смъртта на Махса Амини. Именно нейното предполагаемо убийство от страна на иранските сили за сигурност, след като тя бе задържана заради това, че не е носила хиджаб, бе в основата на масовите протести в Иран, избухнали през 2022 г.

Още: Разрив: В Иран нарекоха съюза с Русия "безполезен", Москва помогнала на Израел в 12-дневната война

Кой е екзекутираният?

Съдебната информационна агенция Mizan идентифицира екзекутирания мъж като Бабак Шахбази, за когото се твърди, че е събирал и продавал чувствителна информация за ирански центрове за данни и съоръжения за сигурност на израелски агенти от "Мосад".

Агенцията го описва като работещ по „промишлени охладителни устройства“ като подизпълнител за компании, работещи в областта на телекомуникациите, военната сфера и сигурността.

Още: Тежки репресии: Северна Корея екзекутира хора за гледане на чуждестранни филми

Активисти: Бабак Шахбази е предложил да се сражава за украинската армия

Активисти, включително групата „Ирански права на човека“ със седалище в норвежката столица Осло, заявиха, че Шахбази е бил задържан, защото е написал писмо до Зеленски, в което е предложил да се сражава в украинската армия.

😢Hanged for Writing to Zelensky: Iran Executes Opposition Figure Who Wanted to Join Ukraine’s Army



Iran has executed Babak Shahbazi — accused of espionage after writing a letter to Volodymyr Zelensky offering his help to Ukraine.



Shahbazi was arrested in January 2024, with his… pic.twitter.com/KNFtSgsXAQ — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Припомняме, че Иран доставя на Русия дронове и други оръжия, които Москва използва за атаки срещу Украйна. Това е предизвикало гнева на много опозиционери в Ислямската република, особено след като Техеран предприе репресии срещу дисидентите в страната.

Още: Тревожни сигнали: Иран действа по химически оръжия чрез едни от най-мощните си проксита

"Съобщението на Бабак до президента Зеленски, в което предлага да помогне във войната срещу Русия, беше използвано като пример за шпионаж в полза на Израел", заяви групата, цитирана от PBS. Иран не потвърждава това твърдение.

Техеран не дава подробности за това как е екзекутиран Шахбази, макар че осъдените затворници обикновено биват обесвани.

Още: Ядрено оръжие или оцеляване на режима: Иранският аятолах казал тежката си дума

Екзекуциите в Иран се увеличиха след войната с Израел

Иран е обесил осем души за шпионаж от юни насам, когато започна кратката война с Израел. Това предизвика опасения сред активистите, че правителството може да проведе вълна от екзекуции.

Страната е извършила екзекуции с "тревожна честота" през 2024 г., като са убити най-малко 975 души, според доклад на ООН, в който се посочват и други нарушения на правата на човека - от ограничаване на свободата на изразяване до използване на изтезания и произволни задържания.

Организацията Iran Human Rights твърди, че през тази година вече са извършени над 940 екзекуции.

Още: Иран екзекутира умопомрачително много хора, ООН надигна глас в пустиня