Кой има имен ден днес, 18 септември 2025 г. Честито!

На 18 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ариадна. Света мъченица Ариадна пострадала за Христа при царуването на нечестивия император Адриан (управлявал от 117 до 138 година). Тя била робиня на някой си Тертил, управител на град Примниса във Фригия. В същия ден се чества паметта на светите мъченици София и Ирина, загинали от меч, и мъченик Кастор, който починал, след като бил измъчван от глад от идолопоклонниците.

***

Честит имен ден! Бъди честита и благословена! Нека винаги да си здрава, в добро настроение и с много мечти в сърцето!

***

Честит имен ден! Весели се от сърце и получи най-хубавите подаръци! Нека всеки твой ден бъде празник и усмивката не слиза от лицето ти!

***

Честит имен ден! Нека в живота ти винаги има Вяра, Надежда, Любов и мъдрост да ги задържиш в живота си! Бъди обичана и обичай правилния човек, който никога няма да те предаде!

***

Честит имен ден! Бъди жива, здрава, вдъхновена, устремена към нови върхове! Нека винаги те води вярата в доброто и пътят ти да е осветен от силата на светицата, чието име носиш!

