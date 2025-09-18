Семейството на Сияна търси помощ за лечението ѝ

7-годишната Сияна е родена в 23-та гестационна седмица, с тегло едва 595 грама. Сияна оцелява, но се бори с две тежки диагнози Синдром на късото тънко черво и хронична бъбречна недостатъчност – степен 4. Веднага след раждането си, тя е поставена на животоподдържаща апаратура и медикаменти. Десет дни след раждането си, Сияна получава Некротичен ентероколит, който налага животоспасяваща операция. Лекарите ѝ давали едва 30% шанс да оцелее. По време на тази операция са отстранени около 15 см тънко черво и половината от дебелото черво на детето. Изведена е гастростома, през която се въвежда специална храна и лекарства директно в стомахчето ѝ.

Операции

След тази операция, в рамките на няколко месеца следват още четири коремни операции, като при една от тях детето прави блокаж на бъбречната дейности се установява хронична бъбречна недостатъчност, степен 4. Семейството се мести в Испания, заради високата успеваемост при бъбречни трансплантации и нуждата от такава в даден момент от живота на детето. Там Сияна се подобрява без трансплантация и се прибира в България, където получава грижи от Гастроентерологочно отделение в Пловдивската детска болница. За съжаление детето развива белтъчен интолеранс. Всичко това налага смяна на настоящата храна с по-специализирана формула, в която белтъците са разградени до аминокиселини и към която Сиянка няма алергия, но такава храна, за деца над 1 годинка, обаче в България не се внася. За целия период без парентерално хранене чернодробните показатели не се нормализират, а при последния ехографски преглед е потвърдено и изменение в структурата на черния дроб.

Усложнения

Всичко това принуждава семейството да се върне в Испания и да потърси пак помощта на тамошните специалисти, за тази цел родителите трябва да живеят перманентно в държавата. За съжаление, нашите средства не достигат за покриване на всички разходи за това. Сиянка не е постоянно в болница, но се нуждае ежедневно от специална храна, комплексни прегледи и изследвания от нефролози, гастроентеролози и нутриционисти. Също така Сиянка има нужда от занимания с логопеди и ерготерапевти, поради факта, че на тази възраст тя все още не говори и не може да се обслужва сама.

"Ние вярваме в нашето момиченце, но вече нямаме възможност да се справяме сами! Затова се обръщаме към вас за подкрепа!", пише майката на Сияна.

Вижте повече за кампанията ТУК

Можете да подкрепите Сиянка и директно чрез Револют: @ralird