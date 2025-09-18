Новите мита вече оказват влияние върху цените: Предупреждение от Федералния резерв

Председателят на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ Джером Пауъл заяви, че по-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки, но цялостното им въздействие върху инфлацията и икономиката все още не може да бъде преценено с достатъчна яснота. По думите му митата засега се поемат основно от вносителите, а потребителите не са усетили значително поскъпване. "За потребителя ефектът е доста ограничен", посочи Пауъл. Той обаче предупреди, че много компании вече са посочили намеренията си постепенно да прехвърлят по-голяма част от увеличените разходи върху крайните клиенти, което би могло да доведе до по-високи цени в бъдеще.

Балансиране на рисковете

В изказването си след края на заседанието на Фед Пауъл подчерта, че централната банка остава "изцяло фокусирана" върху балансирането на рисковете за икономиката, свързани с инфлацията и със забавянето на растежа на заетостта. Същевременно той поясни, че регулаторът се намира в "добра позиция" да реагира на променящите се икономически условия.

Председателят на Фед подчерта, че регулаторът следи внимателно ефектите от новите мита върху цените. "Нашето задължение е да гарантираме, че еднократното повишение в ценовото равнище няма да прерасне в устойчива инфлационна тенденция", посочи той. По думите му решението за понижение на лихвения процент с 0,25 процентни пункта е "акт на управление на риска". "Можете да го разглеждате като намаление с цел управление на риска", каза Пауъл и добави, че има "много различна картина" на рисковете, свързани с пазара на труда, и че той "наистина се охлажда".

В съпътстващото изявление след заседанието се посочва, че инфлацията "се е ускорила и остава относително повишена", докато безработицата се е "покачила леко". а "рисковете за заетостта са нараснали". Данни от началото на месеца показват, че темпът на наемане се забавя, а равнището на безработица е достигнало 4,3 на сто през август – най-високото от близо четири години.

Макар че някои представители на Фед – сред тях Кристофър Уолър и Мишел Бауман, и двамата назначени от президента Доналд Тръмп – твърдят, че ефектът от митата ще бъде временен и призовават за по-бързо намаляване на лихвите до неутрално равнище, други остават предпазливи. Според тях ефектът от митническите мерки все още не се е проявил напълно и може да доведе до по-продължителен натиск върху цените.

След първото понижение на лихвите от централната банка през 2025 г. Пауъл отбеляза, че икономическият растеж е забавил темпото си през първата половина на годината, докато инфлацията е нараснала "и остава висока". Рисковете за заетостта също са се увеличили – пазарът на труда е "по-малко динамичен и по-слаб".