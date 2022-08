"Булгаргаз" обяви търг за доставка на втечнен газ

До 18 август ще се търсят общо 5,5 млн. МВтч или около 550 млн. куб. м суровина за периода октомври, ноември и декември 2022 г. с място за разтоварване – гръцкия терминал за регазификация Ревитуса. Търсеното количество за октомври е 1.5 млн. МВтч, а за следващите два месеца съответно по 2 млн. МВтч.

ОЩЕ: В България още няма план за пестене на газ. Какво предприеха другите държави от ЕС?

Подаването на оферти е възможно както за целите месечни количества, така и частични доставки, уточняват от газовият доставчик. Предлаганите цени трябва да са реферирани към съответната цена за месеца на нидерландската борса TTF с включена отстъпка или да е реферирана към тази на американския газов център Хенри хъб. Трябва да включва и разходите за регафификация.

Кандидатите ще трябва да приложат към офертите си техническа спецификация за качеството на втечнения газ, както и дали е възможно да възникнат допълнителни разходи при осъществяването на доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на продавача, посочват от "Булгаргаз".

ОЩЕ: Държавата още не знае колко предприятия са на газ и колко имат алтернативи

Офертите ще се приемат до 12:00 часа на 18 август и валидността им ще е много кратка, до 17 часа на същия ден. В края на юли Министерството на енергетиката направи предложение за сключване на договор за 7 карго кораба с втечнен природен газ (LNG), които ще подобрят енергийната сигурност на България. За 18 август бе съобщено, че е валидна офертата на американската компания "Шанийр" за 7-те карго кораба, които са около 700 млн. куб. м.

Преди ден енергийният министър Росен Христов каза, че е поискано удължаване на срока за валидност на офертата, за да се осигурят слотове за разтоварването на танкерите. Той обаче не посочи дали искането е било прието. В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че "Булгаргаз" потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал на Ревитуса не по-късно от 20 септември 2022 г., заявяват от "Булгаргаз".

ОЩЕ: Под претекст "да спасим България" няма да съдим "Газпром" - така мисли ексенергийният министър

Ако държавният доставчик не осигури такива слотове, договорът няма да породи задължения за страните по него.

Ето и целия текст на офертата на "Булгаргаз", която е публикувана на сайта на компанията:

Уважаеми Партньори,

Булгаргаз ЕАД възнамерява да закупи количества втечнен природен газ (LNG) и ще очаква Вашата оферта в случай на интерес, както следва:

Количество:

Месец октомври 2022 г.: 1 500 000 MWh;

Месец ноември 2022 г.: 2 000 000 MWh;

Месец декември 2022 г.: 2 000 000 MWh;

Възможно е предлагането на частични количества.

Цена DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece : реферирана към TTF front month (in EUR/MWh) с посочена отстъпка или реферирана към Henry Hub (HH)

TTFfm = стойността на индекса TTF Front Month, публикувана в Argus European Natural Gas - Daily Natural Gas Market Prices, в колоната, озаглавена "Цена", за TTF (Title Transfer Facility) за последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на доставка. TTF fm e средноаритметична стойност между стойностите „Купува“ и „Продава“ за всеки ден от месеца, за който съответния месец е следващ месец.

“HH” is the final settlement price (in US$ per MMBtu) for the New York Mercantile Exchange’s Henry Hub natural gas futures contract for the “Month” the month in which the Scheduled Delivery Date falls.

Качество на LNG: да се приложи техническа спесификация

Място на разтоварване: LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Условия за доставка: DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Краен срок за представяне на офертите: до 12:00 ч. (българско време) на 16.08.2022 г.

Валидност на офертите: до 17:00 ч. (местно време) на 18.08.2022 г.

Допълнително условия:

Продавачът следва да посочи всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за Купувача при доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на Продавача.

В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че Булгаргаз потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата Булгаргаз не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните.