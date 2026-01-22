България е първа в ЕС по плодовитост

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз. Това показват последните данни на Евростат.

Експертите обаче предупреждават, че първото място на България не означава край на демографската криза. Коефициентът на страната ни все още е под границата от 2.1 - необходимото за естествено възпроизводство на населението. Високата стойност частично се дължи и на намаляващия брой жени в репродуктивна възраст – когато "знаменателят" се свива, коефициентът математически се покачва.

Българките са и най-младите майки

През 2023 г. средно на една жена в България са се падали 1,81 деца – най-високата стойност в ЕС. За сравнение, средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. След България се нареждат Франция (1,66 деца на жена) и Унгария (1,55).

На обратния полюс, най-ниските коефициенти на плодовитост се наблюдават в Малта (1,06 раждания на жена), Испания (1,12) и Литва (1,18).

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждане на първо дете е близо 27 години - с 3 години по-рано от средностатистическата европейка, предаде Фокус.

В същото време, по данни на НСИ, се оказва, че късното родителство в България е тенденция, но основно за жените в София. Именно те са тези, които раждат на най-голяма възраст. Областта е лидер по късно родителство в България. По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в София е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години. Като положителен контрапункт следва да се отбележи обаче, че София отчита и най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години. Едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години.

Демографската криза в Европа

Данните рисуват картина на недвусмислена демографска криза в Европа.

През 2023 г. в ЕС са родени 3,67 милиона бебета, което е намаление с 5,4% спрямо 3,88 милиона през 2022 г. Това е най-големият годишен спад, регистриран от 1961 г. насам.

Средният коефициент на плодовитост в ЕС през 2023 г. е 1,38 деца на жена, при 1,46 през 2022 г., което показва продължаващ спад на раждаемостта в повечето европейски държави.

