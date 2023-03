България осъди изказването на израелски министър

Поводът за това са думите на израелския министър на финансите Безалел Смотрич, че не съществува палестински народ.

"България е обезпокоен от ескалацията на напрежението между Йордания и Израел, след изявленията на израелския министър Смотрич на събитие в Париж. Призоваваме за стриктно спазване на международните норми и осъждаме всякакви провокации, които биха могли да влошат и без това крехката ситуация на място", пишат от външно министерство.

🇧🇬 is concerned about the escalation of tensions btw. 🇯🇴&🇮🇱, following the statements of 🇮🇱 Minister Smotrich at an event in Paris. We call for strict adherence to international norms&condemn any provocations that could deteriorate the already fragile situation on the ground.