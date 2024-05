България с първа реакция след нападението над Фицо

"Пожелаваме му бързо възстановяване, сили и кураж на семейството му", се посочва още в туита на българското правителство.

Припомняме, че днес министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е ранен след опит за покушение. По първоначална информация, словашкият премиер е приет в болница в съзнание. Тепърва обаче се очаква още информация за безпрецедентното събитие - атентат и то с огнестрелно оръжие срещу министър-председател на страна-членка на Европейския съюз. ОЩЕ: Премиерът на Словакия е прострелян при опит за покушение (ВИДЕО)

We categorically condemn the attack on Robert #Fico! We wish to him a speedy recovery, strength and courage to his family.