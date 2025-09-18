Войната в Украйна:

Българинът предпочита прясно изпечен на място хляб, баницата остава фаворит на трапезата

18 септември 2025, 15:04 часа 416 прочитания 0 коментара
Прясно изпеченият на място хляб остава сред фаворитите при пазар на българина. Това сочат данните на един от най-големите ритейл вериги у нас – Kaufland България. Близо 3 000 000 броя хляб са реализирани от веригата през последната година, като освен класически селски бял хляб, клиентите често избират специални хлябове – протеинови, със семена и със закваска.

Сред мотивите за избор на хляб и хлебни изделия от Kaufland Пекарна, клиентите посочват качеството на продуктите. Над 30 от изделията в пекарната са носители на сертификат TÜV Nord, а други 18 продукта носят Clean Label стандарта, което гарантира липса на излишни добавки и качество във всяка хапка.

Баницата продължава да е най-търсеното печиво. По отношение на закуските клиентите на веригата остават традиционалисти, като баницата е предпочитана във всичките й вариации - традиционна, с извара или със спанак. Сезонните печива със сливи, тиква или ябълка също все по-често намират място в пазарската кошница на клиентите.

Сред най-търсените закуски в пекарната на ритейлъра са американските понички. През последната година ритейлърът е реализирал над 1.5 милиона понички, а сред любимите вкусове са донътите с плодов пълнеж и с шоколадова глазура. Все повече интерес набира и по-модерната версия - поничката с бутер тесто – „кронът“.

Тази есен Kaufland Пекарна радва клиентите с още по-богат асортимент и изкушаващи седмични предложения. Под мотото „Сладко. Слено. Вкусно. Проверено.“ ритейлърът представя най-търсените продукти от пекарната си като артистично вдъхновение. Новата кампания на бранда насочва към усещането за дом и уют, пресъздадени през съвременни пластични концепции с участието на най-любимите звезди на България – Христо Стоичков и DARA.

Седмични изкушения и специални оферти

До 30 септември лоялните клиенти с Kaufland Card могат да се възползват от специални купони – бял земел за 2 стотинки, кроасан с шунка и кашкавал за 1,00 лв. или 30% отстъпка за всички продукти от пекарната.

Сред предложенията от 15 до 21 септември са любимата на всички поничка с плодов пълнеж за 0,79 лв., кроасан за 0,69 лв., закуска с пекан и кленов сироп за 0,99 лв., както и нови попълнения – закуска със сливи и мак и закуска пица, и двете за 1,39 лв. Баничката тип пура е намалена на половин цена – 0,59 лв., а пърленка Артизан с квас, геврек със сирене и сусам и земел с мак и сусам са с намаления до 42%.

