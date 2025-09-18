Българинът предпочита прясно изпечен на място хляб, баницата остава фаворит на трапезата

Прясно изпеченият на място хляб остава сред фаворитите при пазар на българина. Това сочат данните на един от най-големите ритейл вериги у нас – Kaufland България. Близо 3 000 000 броя хляб са реализирани от веригата през последната година, като освен класически селски бял хляб, клиентите често избират специални хлябове – протеинови, със семена и със закваска.

Сред мотивите за избор на хляб и хлебни изделия от Kaufland Пекарна, клиентите посочват качеството на продуктите. Над 30 от изделията в пекарната са носители на сертификат TÜV Nord, а други 18 продукта носят Clean Label стандарта, което гарантира липса на излишни добавки и качество във всяка хапка.

Баницата продължава да е най-търсеното печиво. По отношение на закуските клиентите на веригата остават традиционалисти, като баницата е предпочитана във всичките й вариации - традиционна, с извара или със спанак. Сезонните печива със сливи, тиква или ябълка също все по-често намират място в пазарската кошница на клиентите.

Сред най-търсените закуски в пекарната на ритейлъра са американските понички. През последната година ритейлърът е реализирал над 1.5 милиона понички, а сред любимите вкусове са донътите с плодов пълнеж и с шоколадова глазура. Все повече интерес набира и по-модерната версия - поничката с бутер тесто – „кронът“.

Тази есен Kaufland Пекарна радва клиентите с още по-богат асортимент и изкушаващи седмични предложения. Под мотото „Сладко. Слено. Вкусно. Проверено.“ ритейлърът представя най-търсените продукти от пекарната си като артистично вдъхновение. Новата кампания на бранда насочва към усещането за дом и уют, пресъздадени през съвременни пластични концепции с участието на най-любимите звезди на България – Христо Стоичков и DARA.

Седмични изкушения и специални оферти

До 30 септември лоялните клиенти с Kaufland Card могат да се възползват от специални купони – бял земел за 2 стотинки, кроасан с шунка и кашкавал за 1,00 лв. или 30% отстъпка за всички продукти от пекарната.

Сред предложенията от 15 до 21 септември са любимата на всички поничка с плодов пълнеж за 0,79 лв., кроасан за 0,69 лв., закуска с пекан и кленов сироп за 0,99 лв., както и нови попълнения – закуска със сливи и мак и закуска пица, и двете за 1,39 лв. Баничката тип пура е намалена на половин цена – 0,59 лв., а пърленка Артизан с квас, геврек със сирене и сусам и земел с мак и сусам са с намаления до 42%.