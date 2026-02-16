„Падам, ставам и продължавам“: Баба Митка, която гледа градината сама на близо 90 години

Митка Божилова е от онези хора, които търсачите на дълголетници откриват. И ги разпитват до последния детайл за това как са съхранили бодростта, енергията и доброто настроение. Тази година Божилова ще навърши 90 години и се надява да посрещне юбилея с най-близките си. „Додето Бог ми помага, аз се оправям самичка“, казва тя. С други думи: приема дълголетието си като дар, който не бива да пропилява.

Баба Митка живее в Куртово Конаре, община Стамболийски. Има две дъщери, внуци и правнуци. Сама е в къщата, но двете ѝ дъщери живеят не далеч и я виждат често.

Градината и до днес е нейната сцена. „Картофи, домати, кромид, чесън, пипер, тикви, дини, пъпеши“, започва да изброява тя всичко, което сади и отглежда. Описва живота си така: 17 години работих на къра, после 15 години в детската градина, после се пенсионирах - и пак се върнах на къра. Рецептата ѝ за здраве и дълголетие е кратка и поучителна: „Не мога без работа. Без да правя нещо – не мога. Това ме държи.“

Не боледува тежко. Има диабет и „разни заболявания“, както ги нарича, но не им обръща прекалено много внимание. Денят ѝ има собствен ритъм. Става рано, закусва, пие си лекарствата. Лятото е навън, в двора. Зимата – вкъщи, с книга или телевизия.

Тя гледа зеленчуците, а едно умно устройство - наблюдава нея

Преди месеци в живота на Митка Божилова се появява нещо ново – умна гривна за дистанционна грижа, част от услугата Telecare на A1. Това са устройства, които се използват от около 500 възрастни хора в близо 90 общини в страната. Гривната следи жизнените показатели на потребителя и е свързана към уеб платформа с изкуствен интелект, в постоянна връзка с денонощен помощен център. Когато бъде засечена аномалия в здравните показатели – при падане, рязко влошаване или продължителна неподвижност – гривната подава сигнал, а от центъра се свързват веднага с човека и разговарят с него за да уточнят сериозността на проблема и да помогнат.

Митка още не е имала спешна нужда да търси помощ, но знае, че системата я „наблюдава“. „Като работя по двора, понякога гривната се активира. Мъжки глас ми казва: „Опасност от падане“. Това е защото малко залитам и гривната отчита това. Но и да падна, пак ставам и пак почвам - като войник“, описва тя работата си в градината. Изглежда ролите са добре разпределени - тя се грижи за зеленчуците, а гривната - за нея.

Обаждат ѝ се от време на време да я проверят и от помощния център на Telecare – „една женичка с много приятен глас“. Дъщерите на Митка също са спокойни, защото знаят, че при непредвидени обстоятелства, гривната веднага ще подаде сигнал към центъра, а оттам и на тях. Миналата година дъщеря ѝ Нина публикува кадри от градината на Божилова в социалните мрежи. И пожънва изключителен успех - фотосите са харесани от над 25 000 души.

GPS срещу дезориентацията

В община Стамболийски умните гривни Telecare на A1 се използват от четирима души. Всички те живеят сами, а децата им са извън страната или в отдалечени населени места.

„При промяна в състоянието на тези хора, най-важното е да има кой да реагира навреме“, казва Павлина Кофова, ръководител на проекта в община Стамболийски. По думите ѝ, част от ползвателите са с влошено здраве, а един от тях е с лека форма на деменция и има моменти на дезориентация. А в неговия случай да бъде следен е много важно. „Гривната разполага с GPS. При всяко по-голямо отдалечаване от обичайното местопребиваване, системата може да подаде сигнал къде се намира човекът. Засега нямаме екстремни случаи и се надяваме да не се стига до такива”, споделя Кофова.

Общината осигурява на самотните възрастни и домашни помощници. При Митка това е Надка Митрева. „Идва, помага – ще почисти, ще сготви. Аз си се оправям, ама не е излишно и тя да помогне“, казва възрастната жена.

Повече сигурност

Кметът на община Стамболийски Петър Неделев отбелязва, че по-голямата част от населението в пенсионна възраст в района е самотно живеещо. По проекта „Иновативни здравно-социални услуги“ в общината се обслужват 54 потребители, като четирима от тях, както вече стана ясно, използват и умните гривни на Telecare от А1.

„Това са възрастни хора с влошено здравословно състояние, чиито близки са извън населеното място – в чужбина или далеч в страната. Контактът е основно по телефона, а посещенията са редки. Услугата дава спокойствие. Потребителите, които използват гривната, се чувстват по-сигурни и по-уверени”, допълва Неделев.

„Работя пряко с община Стамболийски по въвеждането на Telecare и за мен това е много практично решение на един познат проблем – как възрастните хора да могат да продължат да живеят сами, без постоянно притеснение за здравето си. Услугата им дава спокойствието, че при нужда ще има кой да реагира навреме, а на близките – увереност, че не са оставени сами с грижата. Вижда се, че общината търси реални, работещи решения за хората, а не просто формални мерки, и точно в такива ситуации технологиите наистина променят качеството на живот – по тих, но осезаем начин,“ сподели Ася Денева, акаунт мениджър „Корпоративни продажби“ в А1.

Павлина Кофова уточнява, че Telecare гривните са осигурени от А1 на Община Стамболийски по проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Стамболийски“ по продедура: BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 и подписан договор: за Директно предоставяне на бфп: BG05SFPR002-2.012-0224-С01.

„Аз съм стара, но не спирам да се образовам“

През зимата баба Митка е подредила близо до себе си книги. Сега, на почти 90, тя чете „Железният светилник“ - нейната любима поредица. Харесва също „Стопанката на Господ“ на Розмари ди Мео и „Мамник“ на Васил Илиев. „Аз съм стара, ама не спирам да се образовам”, казва тя.

Планът ѝ за бъдещето е събран в едно изречение. „До последно ще правя това, което обичам”, споделя тя и сочи за свой пример Йорданка Христова. С която също има нещо общо - любовта към музиката и пеенето. „Обиколила съм шест–седем държави, пяла съм 30 години в народния хор към читалище „Любен Каравелов“ в Стамболийски. „Вдигахме залите на крака“, казва с усмивка.

Към хората на нейната възраст има просто послание. „Да работят, доколкото могат. Амбициите да не ги напускат, перспективите също”, споделя тя. И сочи към гривната на ръката си - една допълнителна сигурност, която ѝ помага да продължи със същата борбеност и енергия.