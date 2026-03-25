Централни хали става домакин на поредица от безплатни събития, посветени на детското хранене

„Сцена Централни хали“ ще бъде домакин на нова поредица от събития на тема „Здраво дете | Значението на добрата храна“, която ще събере педиатри, нутриционисти и родители в няколко поредни тематични срещи. Първото събитие е посветено на храненето на детето през първите 1000 дни и ще се състои тази събота (28.03) от 12:30 часа. Всички събития са с вход свободен. Инициативата ще предложи достъпна, полезна и научно обоснована информация по теми, които вълнуват всяко семейство, като поставя акцент не само върху правилното хранене, но и върху ролята на семейството за формирането на устойчиви навици за цял живот.

Лектори в първото събитие ще бъдат д-р Райна Томова, лекар по вътрешни болести и нутриционист и д-р Тихомир Симеонов от Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Лозенец“. Двамата специалисти ще споделят своя професионален опит по темата и ще отговорят на въпросите на присъстващите.

В предишния етап на кампанията „Значението на добрата храна“, Българската педиатрична асоциация (БПА) и Kaufland България създадоха и безплатен онлайн наръчник „Как да направим ученическата кутия за храна неустоима за децата“, който цели да предложи лесни стъпки за разнообразно и пълноценно хранене на учениците. Той може да бъде свален безплатно от сайта (хиперлинк) на ритейлъра.

Местата за събитието са ограничени, а регистрация може да бъде направена тук:

