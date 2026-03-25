Хърватия няма да воюва с Русия, Китай или САЩ: Ето кой я застрашава?

Хърватия не е заплашена от война срещу най-големите световни сили, като Китайската народна република, Руската федерация или Съединените щати, а по-скоро със собствените си съседи. Това каза в предаването на N1 Television военният и външнополитически анализатор Маринко Огорец говори за развитието на израелско-американската война срещу Иран, предаде хърватската медия "Индекс". „Нашите съседи са заплаха за нас, това трябва да се каже открито, ясно и недвусмислено“, заяви Маринко Огорец, без да назовава кой точно съсед има предвид.

Не е тайна обаче, че в Хърватия реагираха с притеснение на китайските ракети, с които се сдоби Сърбия, тъй като Белград може да атакува Загреб дори без да навлиза във въздушното й пространство.

Припомняме също, че сръбската страна предупреди гражданите си да не ходят в Хърватия, освен при крайна необходимост.

Загреб има нужда от офанзивни системи

Според него Хърватия трябва да започне да придобива офанзивни системи.

"Съветът по отбрана и Съветът за национална сигурност трябва да се срещнат възможно най-скоро и да приемат нови насоки за хърватските въоръжени сили. Хърватските въоръжени сили трябва да бъдат добре въоръжени, балансирано екипирани, обучени за бойни операции при всякакви обстоятелства и с всички системи, за да бъдат ефективен възпиращ фактор за потенциални конфликти и апетитите на онези, които биха могли да ни заплашат".

Потенциалът на Иран

Военният анализатор добави, че сега е очевидно, че израелско-американската коалиция е допуснала сериозна грешка в оценката на потенциала на Иран преди началото на войната. „Очевидно е, че израелско-американската коалиция е направила напълно погрешна, катастрофално погрешна оценка на ситуацията, точно както е било подобно в началото на украинската война от Русия. Единственото подобно нещо в тези две войни е тази погрешна оценка в началото на конфликта", каза Огорец, който след това се позова на потенциалното активиране на американските сухопътни сили.