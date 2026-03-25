Внимание, шофьори! Ограничения в аварийната лента на АМ “Хемус“

25 март 2026, 15:14 часа 319 прочитания 0 коментара
Внимание, шофьори! Ограничения в аварийната лента на АМ “Хемус“

През следващите дни ще продължи подмяната на ограничителни системи в платното за Варна при 51-и км на АМ “Хемус“, в района на с. Разлив. Шофьорите, пътуващи в посока Варна, е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в отсечката на територията на Софийска област.

За извършване на предвидените дейности в аварийната лента ще е разположена нужната специализирана техника и навлизането в нея ще е ограничено. Трафикът ще се осъществява в активната и изпреварващата лента, при ограничение на скоростта до 70 км/ч. Припомняме, че дейностите в участъка започнаха на 24 март, като се очаква да завършат до 1 април.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работите са необходими, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
