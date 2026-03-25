Гърция играе роля на „сила на мира“

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предупреди, че Гърция е изправена пред „изключително бурни времена“, подчертавайки, че инвестициите в националната отбрана „не са лукс, а необходимост“, за да се гарантира сигурността и да се запази Гърция като стълб на стабилността. Думите му дойдоха след парада по повод годишнината от началото на Войната за за независимост от Османската империя, но и в контекста на напрежението в Близкия изток и заплахите от Иран, предаде гръцката медия Kathimerini.

Той добави, че Гърция играе роля и като „сила на мира“, като същевременно подкрепя Кипър, и обърна специално внимание на гърците в диаспората.

Припомняме, че след последните заплахи от Иран нашата съседка свика Съвета си по сигурността, реши да забърза поръчката на "Железния купол" от Израел и одобри закупуването на многослойна система за противовъздушна и дронова отбрана на стойност три милиарда евро и модернизацията на 38 изтребителя F-16.

Важността на единството

Мицотакис похвали въоръжените сили на Гърция и призова за национално единство след военен парад в центъра на Атина.

Отвъд военната сила, премиерът подчерта важността на единството, заявявайки, че страната трябва да разграничава основните национални интереси от въпросите, породени от политически разногласия. „Въпреки предизвикателствата, Гърция е страна, която се движи стабилно и смело напред“, каза той.

„Силният вятър, който духаше днес в Синтагма, беше вятър на надежда, оптимизъм и увереност", каза Мицотакис в изявление след парада.