Правителството на Гюров:

Гърция играе роля на „сила на мира“

25 март 2026, 16:54 часа 195 прочитания 0 коментара
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предупреди, че Гърция е изправена пред „изключително бурни времена“, подчертавайки, че инвестициите в националната отбрана „не са лукс, а необходимост“, за да се гарантира сигурността и да се запази Гърция като стълб на стабилността. Думите му дойдоха след парада по повод годишнината от началото на Войната за за независимост от Османската империя, но и в контекста на напрежението в Близкия изток и заплахите от Иран, предаде гръцката медия Kathimerini.

Той добави, че Гърция играе роля и като „сила на мира“, като същевременно подкрепя Кипър, и обърна специално внимание на гърците в диаспората.

Припомняме, че след последните заплахи от Иран нашата съседка свика Съвета си по сигурността, реши да забърза поръчката на "Железния купол" от Израел и одобри закупуването на многослойна система за противовъздушна и дронова отбрана на стойност три милиарда евро и модернизацията на 38 изтребителя F-16. ОЩЕ: Гърция се забърза с "Железния купол" и поръчва противодронова отбрана за милиарди

Важността на единството

Мицотакис похвали въоръжените сили на Гърция и призова за национално единство след военен парад в центъра на Атина.

Отвъд военната сила, премиерът подчерта важността на единството, заявявайки, че страната трябва да разграничава основните национални интереси от въпросите, породени от политически разногласия. „Въпреки предизвикателствата, Гърция е страна, която се движи стабилно и смело напред“, каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Силният вятър, който духаше днес в Синтагма, беше вятър на надежда, оптимизъм и увереност“, каза Мицотакис в изявление след парада. ОЩЕ: Patriot и регионалният авторитет на Гърция: Атина пази себе си, България и Саудитска Арабия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Кипър Гърция Кириакос Мицотакис война Иран
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес