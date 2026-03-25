Защо двигателят започва да прекъсва

Нестабилната работа на двигателя може да доведе до сериозни разходи за ремонт, ако причината не бъде установена навреме. Автомобилни експерти обясниха как да разпознаете "прекъснанията" на двигателя, на какво да обърнете внимание при диагностициране и защо забавянето е опасно за портфейла.

Прекъсването на двигателя е една от техническите неизправности, които могат да изненадат шофьора и да доведат до скъпи ремонти. Дори ако двигателят е оборудван с голям брой цилиндри, повредата поне на един от тях води до вибрации и загуба на мощност. Според автомобилни механици тези симптоми са опасни: забавянето на диагностиката може да доведе до повреда на главата на цилиндъра и загуба на производителност на задвижващия агрегат.

Първият алармен сигнал е нестабилната работа на двигателя на празен ход. Вибрациите се предават към купето, волана и дори към селектора на скоростната кутия. При набиране на скорост двигателят реагира неравномерно: оборотите скачат, колата губи динамика, появяват се повреди и треперения. Допълнителни признаци могат да бъдат увеличаване на разхода на гориво и светлината Check Engine на таблото.

Най-честата причина за "прекъсвания" са неизправности в запалителната система. Неправилна работа на свещите, дефектни високоволтови проводници или неправилни настройки водят до пропуски в запалването на сместа. Понякога се чуват характерни пукания.

Ако проблемът се прояви при ниски скорости и изчезне при ускорение, си струва да проверите времето на запалване – може да е настроено твърде рано. Ако подозирате свещи, важно е да не бързате с подмяната им: черни въглеродни отлагания по електродите показват проблем, но без точна диагностика новият комплект бързо ще се повреди.

Ако елементите на запалването са в добро състояние, вниманието се прехвърля към горивната система. За стабилно запалване сместа гориво-въздух трябва стриктно да отговаря на правилните пропорции. Неизправностите на инжекторите могат да доведат както до недостиг, така и до излишък на гориво, поради което двигателят започва да утроява както студено, така и топло. Понякога причината се оказва тривиална: запушен въздушен филтър води до прекомерно обогатяване на сместа.

Автомобилните експерти подчертават: самостоятелната смяна на части без точна диагностика често води до ненужни разходи. Важно е не само да се елиминират симптомите, но и да се открие коренната причина. В противен случай дори новите свещи или проводници бързо ще повредят и проблемът ще се върне. В съвременните автомобили системите за самодиагностика могат да ви кажат къде да търсите повреда, но е по-добре окончателното решение да се повери на професионалистите.

Ако колата се използва при тежки условия, всяко отклонение в работата на двигателя изисква внимание. Забавянето на ремонта може да доведе до повреда на катализатора, буталната група или други скъпи компоненти. Затова, при първите признаци не трябва да отлагате посещението в сервиза: навременната диагностика ще помогне да се избегнат сериозни проблеми и да се спестят ремонти.